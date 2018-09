Extremismus Maas fordert mehr Courage Wieder wird im sächsischen Chemnitz demonstriert, es kommt zu Ausschreitungen. Der Außenminister reagiert.

Mail an die Redaktion Die Stadt Chemnitz war am Samstag in der Hand der Demonstranten. Foto: Boris Roessler/dpa

Chemnitz.Nach den Demonstrationen mit rund 11 000 Teilnehmern verschiedener Lager in Chemnitz hat Außenminister Heiko Maas die Bürger eindringlich zu mehr Einsatz gegen Rassismus aufgerufen. Rund eine Woche nach den tödlichen Messerstichen und den folgenden ausländerfeindlichen Ausschreitungen zogen nach Angaben der Polizei am Samstag rund 8000 Rechte und 3000 Gegendemonstranten durch die Stadt. Zunächst war noch von 4500 beziehungsweise 4000 Teilnehmern die Rede gewesen. An diesem Montag erwartet Chemnitz ein großes Gratiskonzert gegen Rassismus – unter dem Motto „#wir sind mehr“ haben sich Bands wie die Toten Hosen angekündigt.

„Die Jahre des diskursiven Wachkomas müssen ein Ende haben.“ Heiko Maas, Bundesaußenminister (SPD)



Am 26. August war ein 35-jähriger Deutscher bei einer Messerattacke in Chemnitz getötet worden, zwei weitere wurden verletzt. Als Tatverdächtige sitzen ein Iraker und ein Syrer in Untersuchungshaft. Am vergangenen Montagabend standen 6000 Demonstranten aus dem eher rechten Spektrum, darunter gewaltbereite Neonazis und Hooligans, etwa 1500 Gegendemonstranten gegenüber.

Wird die AfD nun beobachtet?



Am Samstag waren nun 1800 Beamte im Einsatz. Am Sonntag sprach die Polizei in ihrer Bilanz von 18 Verletzten, darunter drei Polizisten. Die AfD und das ausländerfeindliche Bündnis Pegida veranstalteten einen gemeinsamen Marsch, dem sich auch Demonstranten der rechtspopulistischen Bürgerbewegung Pro Chemnitz anschlossen.

Die Vorfälle in Chemnitz haben die Debatte über Zivilcourage und eine mögliche Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz neu entfacht. „Es hat sich in unserer Gesellschaft leider eine Bequemlichkeit breitgemacht, die wir überwinden müssen“, sagte Außenminister Maas der „Bild am Sonntag“. „Da müssen wir dann auch mal vom Sofa hochkommen und den Mund aufmachen. Die Jahre des diskursiven Wachkomas müssen ein Ende haben.“

Seehofer ist skeptisch



Nachdem in Chemnitz AfD und die fremdenfeindliche Pegida-Bewegung gemeinsam auftraten, erklärte Grünen-Chefin Baerbock eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz für „dringend geboten“. Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) sah in der „Welt am Sonntag“ die AfD als Partei, „aus der heraus Beihilfe zum Rechtsradikalismus geleistet wird“. Innenminister Horst Seehofer (CSU) sagte der Funke-Mediengruppe: „Derzeit liegen die Voraussetzungen für eine Beobachtung der Partei als Ganzes für mich nicht vor.“

Der Samstag zeigt, wie sehr die Meinungen auseinanderdriften, wie tief die Stadt gespalten ist: Auf den Plakaten der einen Seite stehen Parolen wie „Wer nicht denkt und wer nichts weiß, der glaubt den ganzen Nazi-Scheiß“. Die Gegenseite formuliert es noch derber: „Merkel fahr zur Hölle, mach dich zum Teufel auf die Reise mit deiner Asylscheiße“.

Und am Montag steht der Stadt schon die nächste Großveranstaltung bevor. Zu einem Konzert unter dem Motto „#wir sind mehr“ haben sich prominente Musiker wie die Toten Hosen, Kraftklub oder Marteria angekündigt. Das Konzert ist gratis, das Interesse enorm. Wegen der Bands oder wegen des ernsten politischen Hintergrunds? Jedenfalls dürfte der Slogan „Wir sind mehr“ diesmal Realität werden. (dpa)

