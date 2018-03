International Maas erklärt Holocaust-Überlebenden seine Auschwitz-Äußerung Außenminister Heiko Maas hat am zweiten Tag seines Israel-Besuchs in Jerusalem rund 30 Holocaust-Überlebende getroffen. Dabei erklärte der SPD-Politiker am Montag auch den viel beachteten Satz aus seiner Antrittsrede, dass er wegen Auschwitz in die Politik gegangen sei.

Mail an die Redaktion Außenminister Heiko Maas und Charlotte Knobloch, Holocaust-Überlebende und Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, besuchen die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Foto: Ilia Yefimovich

Jerusalem.Weil er in der Schule keine Antworten auf seine Fragen zum Holocaust bekommen habe, habe er angefangen, sich mit seiner eigenen Familiengeschichte zu befassen. „Ich habe nach einem Widerstandskämpfer in meiner Familie gesucht, aber ich habe keinen gefunden. Es waren alles nur Mitläufer“, sagte er. „Ab da habe ich angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, was ich selber tun kann und welchen Beitrag ich selber heute liefern kann, dass es so etwas nie wieder gibt.“

Maas traf die Überlebenden in einem Zentrum der Organisation Amcha, die 20 000 Holocaust-Überlebenden und Nachfahren in Israel psychologische Unterstützung bietet. Bereits am Sonntag hatte Maas zum Auftakt seines Antrittsbesuchs die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht. Am Montagnachmittag trifft er den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas.