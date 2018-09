Dult Maas verliert Bierzeltkampf gegen Söder In Sachen Euphorie ist der Außenminister dem Ministerpräsidenten in Regensburg unterlegen. SPD-Mann kritisiert Trump scharf.

Von Daniel Pfeifer

Saarland trifft Freistaat: Maas (2.v.r) während der Bayernhymne

Regensburg.Es ist nur ein paar Tage her, dass Ministerpräsident Söder auf der Regensburger Dult im rappelvollen Hahn-Zelt den Wahlkampf der Regensburger CSU anschob. Am Samstag zogen nun die Sozialdemokraten nach, mit einem Spitzenpolitiker aus Berlin. Zum „Politischen Frühschoppen“ sprach Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) über seinen Job, die Demonstrationen in Chemnitz und die heutigen Anforderungen an seine politisch angeschlagene Partei und eine politikverdrossene Gesellschaft.

„Das ist eine wichtige Unterstützung für den Wahlkampf in Bayern,“ freute sich die Regensburger Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) – besonders, weil Regensburg sehr vom Export ins Ausland abhängig sei. So überbordend wie bei Söder war die Stimmung am Samstag jedoch bei weitem nicht. Und auch nicht so feierlich wie beim letzten vergleichbaren Dult-Auftritt der SPD. Den legte vor einem Jahr Martin Schulz hin, damals noch als Kanzlerkandidat.

Gegenkundgebung der AfD



Eigentlich bringt das Amt des Außenministers oft einen gewissen Sympathie-Bonus für den Inhaber mit sich. Heiko Maas aber stand nach seiner Zeit als Justizminister nicht selten in der Kritik. Und auch am Samstag wurde eine Gegenkundgebung der AfD angemeldet.

Speziell für Maas habe man sich mit einem Stand aufgebaut, so Landtagswahl-Konkurrent Nolte. Gut 500 Meter vom Festzelt entfernt, wo Maas unter regelmäßigem Applaus vor hunderten SPD-Mitgliedern und interessierten Bürgern sprach, wollten sie am Busterminal zwischen den Abwurfstellen der Touristen-Busse ihren Unmut gegen die frühere Politik des Ex-Justizministers sichtbar machen.

Gegen Mittag machten sich die acht Teilnehmer jedoch wieder auf den Weg. Es ging nach Chemnitz. Dort trafen sie dann wieder direkt auf die SPD, die auf der anderen Seite der dortigen Demonstrationen stand. „Die eine Hälfte der SPD ist heute hier, und die andere Hälfte in Chemnitz,“ rief Generalsekretär Uli Grötsch unter Jubel im Hahn-Zelt aus. Und auch Heiko Maas lobte mehrfach die dortigen Gegendemonstrationen und den Willen von Parteimitgliedern, aus ganz Deutschland dorthin zu reisen.

In einem Atemzug verurteilte er dabei das „abscheuliche Verbrechen“, aber auch darauf folgende rechte Ausschreitungen. „Auch die müssen die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen,“ proklamierte Maas. Er habe Angst, das gute Ansehen Deutschlands in der Welt werde beschädigt. „Als Außenminister lernt man viel über das eigene Land durch die Augen anderer“, sagte er.

Fragerunde mit dem Minister



Weiterhin äußerte sich Maas über die Themen Rente und Russland-Sanktionen, kritisierte gierige Immobilien-Investoren, die die Mieten in die Höhe schrauben und ging US-Präsident Trumps neueste Äußerungen hinsichtlich Strafzöllen gegenüber deutschen Autos scharf an: „Der hat da wohl einen Komplex oder was auch immer!“

Zum Schluss gab sich in einer öffentlichen Fragerunde noch die Möglichkeit, etwas seichtere Themen anzusprechen, mit Fragen wie „Wer ist ihr Lieblingsaußenminister?“ oder „Würden Sie mal versuchen wollen, ein Blasinstrument zu erlernen?“ Tiefgreifendere Themen wie die EU-Mitgliedschaft der Westbalkanstaaten waren aber auch dabei. Und zum Schluss kam die vielleicht heikelste Frage: „Ist ein Ende der GroKo in Sicht?“ fragte eine Frau. Maas entschied sich, die Koalition in Berlin zu verteidigen. Wie das in Bayern aussehe, sagte er nicht.

