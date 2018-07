International Maas will Beziehungen zu Asien stärken Der Bundesaußenminister reist zuerst nach Japan, dann nach Südkorea. Ziel ist es, die Zusammenarbeit zu verbessern.

Mail an die Redaktion Bundesaußenminister Heiko Maas trifft in Tokio Amtskollegen Taro Kono. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild

Berlin.Außenminister Heiko Maas will zum Auftakt seiner Asien-Reise in Japan für eine möglichst starke internationale Zusammenarbeit werben. „In außenpolitisch turbulenten Zeiten, in denen das Bekenntnis zu multilaterale Ansätzen für die Lösung gemeinsamer Probleme nicht mehr selbstverständlich ist, ist die enge Partnerschaft mit Japan und Südkorea für Deutschland noch einmal wichtiger geworden“, sagte er vor seinem Abflug nach Tokio. Hintergrund ist die Abschottungspolitik von US-Präsident Donald Trump.

Am heutigen Mittwoch will Maas in Tokio Außenminister Taro Kono und Ministerpräsident Shinzo Abe treffen. Anschließend reist er weiter nach Südkorea, wo es vor allem um den Annäherungsprozess mit dem kommunistischen Nordkorea gehen wird.

Japan gilt als engster Partner Deutschlands in Asien. Beide Länder sind Mitglied in der Gruppe sieben führender Industriestaaten, der G7. Die Europäische Union hat in der vergangenen Woche mit Japan ein Handelsabkommen abgeschlossen, mit dem die weltweit größte Freihandelszone geschaffen wird. Es gilt als Gegenmodell zur Außenwirtschaftspolitik Trumps, der Handelsüberschüssen der EU oder Chinas mit Strafzöllen begegnet.

