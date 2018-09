EU Macron betont vor EU-Gipfel enge Koperation mit Deutschland Kanzlerin Merkel und Frankreichs Staatschef Macron treffen sich in einem Palast - hoch über dem Mittelmeer. Dabei sollen die Flüchtlingspolitik und andere EU-Themen zur Sprache kommen.

Bundeskanzlerin Merkel und Emmanuel Macron Mitte Juni bei einem Treffen auf Schloss Meseberg in Brandenburg. Foto: Ralf Hirschberger

Marseille.Vor einem wichtigen EU-Gipfel zur Migrationspolitik hat der französische Staatspräsident Emmanuel Macron die enge Zusammenarbeit mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hervorgehoben.

„Deutschland und Frankreich arbeiten weiter zusammen, um die Zukunft vorzubereiten“, sagte Macron in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille zum Auftakt eines Arbeitstreffens mit Merkel. Er nannte als Themen der Begegnung unter anderem die Migrationspolitik oder den britischen Austritt aus der Europäischen Union im kommenden Jahr.

Macron, Merkel und die anderen EU-Staats- und Regierungschefs wollen am 20. September in Salzburg über die Migrationspolitik beraten. Das Thema sorgt in der Gemeinschaft der 28 für erhebliche Spannungen.