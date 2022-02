Konflikte Macron wirbt in Kiew für Deeskalation Der große Durchbruch im Ukraine-Konflikt bleibt bislang aus. Immerhin steht ein Datum für ein weiteres Treffen von Russen und Ukrainern unter deutsch-französischer Vermittlung.

Mail an die Redaktion Wolodymyr Selenskyj (l.) und Emmanuel Macron auf dem Weg zu einem bilateralen Gespräch. Foto: Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskij und Außenministerin Annalena Baerbock in Kiew. Foto: Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Olaf Scholz stellte sich während des Fluges nach Washington den Fragen von mitreisenden Journalisten. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Emmanuel Macron (l) und Wladimir Putin bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Dezember 2019. Foto: Ludovic Marin/AFP Pool/AP/dpa

Emmanuel Macron während des Treffens mit Wladimir Putin im Kreml. Foto: Sputnik Kremlin/AP/dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (l.) trifft US-Präsident Joe Biden im Oval Office des Weißen Hauses. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Annalena Baerbock steht Journalisten in Kiew Rede und Antwort. Foto: Gleb Garanich/Reuters/AP/dpa

Außenministerin Annalena Baerbock informiert sich im verlassenen Ort Schyrokyne an der Frontlinie zwischen der ukrainischen Armee und den von Russland unterstützten Separatisten über die Lage im Konfliktgebiet Donbass. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz trifft US-Präsident Joe Biden im Oval Office des Weißen Hauses. Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Wolodymyr Selenskyj (l.) und Emmanuel Macron auf dem Weg zu einem bilateralen Gespräch. Foto: Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Kiew.Angesichts der anhaltend hohen Spannungen im Ukraine-Konflikt dringen internationale Staats- und Regierungschefs auf eine diplomatische Lösung der Krise.

Nach einem langen Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin forderte der französische Staatschef Emmanuel Macron bei einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj eine Umsetzung des Minsker Friedensplans. Am Abend wurde Macron in Berlin bei Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet, der wiederum kurz zuvor aus den USA zurückgekehrt war.

Ein Durchbruch blieb bei Macrons Gespräch mit Selenskyj - wie schon zuvor mit Putin - aus. Für kommenden Donnerstag kündigte der französische Präsident ein weiteres Gespräch mit Vertretern Russlands und der Ukraine auf Beraterebene in Berlin an. Frankreich und Deutschland vermitteln seit Jahren im sogenannten Normandie-Format in dem Konflikt.

Macron betonte erneut, der 2015 in Minsk ausgehandelte Friedensplan sei der einzige Weg, Frieden sowie eine politisch dauerhafte Lösung zu erreichen. Das Abkommen liegt derzeit auf Eis. Kiew und Moskau werfen sich gegenseitig Verstöße vor. Seit dem Beginn der Kämpfe in der Ostukraine im Jahr 2014 sind dort nach UN-Schätzungen mehr als 14.000 Menschen getötet worden.

Selenskyj bezeichnete das Gespräch mit seinem französischen Kollegen als „inhaltsreich“ und „sehr ergiebig“, äußerte sich aber nicht zu möglichen Fortschritten bei der Umsetzung des Friedensplans. Zugleich erwartete er ein Treffen auf höchster Ebene im Normandie-Format „in nächster Zeit“. Den letzten Gipfel gab es 2019 in Paris.

Am Montagabend hatte Macron fast sechs Stunden lang mit Putin in Moskau verhandelt. „Ich habe erreicht, dass es keine Verschlechterung und keine Eskalation gibt“, sagte Macron beim Weiterflug nach Kiew.

Auch aus dem Kreml in Moskau hieß es, eine Deeskalation sei angesichts der Spannungen „sehr notwendig“. Mit Blick auf ein gemeinsames Manöver mit Belarus bekräftigte Putins Sprecher Dmitri Peskow, dass die entsendeten russischen Soldaten nach dem Ende der Übung das Nachbarland verlassen würden. „Wenn Sie es aufmerksam verfolgt haben, hat niemand jemals gesagt, dass russische Truppen auf dem Gebiet von Belarus bleiben.“

© dpa-infocom, dpa:220207-99-05634/35