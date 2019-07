Flüchtlinge Malta lässt Migranten an Land Italien nahm das Schiff der Regensburger Organisation Sea Eye zuvor nicht auf. Nun gibt es aber eine Lösung.

Mail an die Redaktion Das deutsche Rettungsschiff „Alan Kurdi“ der Regensburger Hilfsorganisation Sea-Eye vor der Küste Libyens. Nun hat das Schiff nach Angaben von Sea-Eye Kurs auf Malta genommen.. Foto: Fabian Heinz/Sea-eye.org/AP/dpa

Regensburg.Mehrere Tage befand sich das deutsche Rettungsschiff „Alan Kurdi“ der Regensburger Organisation „Sea Eye“ auf Irrfahrt auf dem Mittelmeer. Kein sicherer Hafen wollte die 65 von einem überfüllten Schlauchboot vor der libyschen Küste geretteten Menschen zunächst an Land lassen. Am Sonntagmorgen verbot nach Italien zunächst auch Malta dem Schiff das Einlaufen in seine Hoheitsgewässer. Am Abend gab es dann aber die erlösende Nachricht: Malta lässt doch alle 65 Migranten an Land. Die Menschen würden umgehend auf andere europäische Länder verteilt werden, teilten die Behörden Maltas am Sonntag nach Gesprächen mit der EU-Kommission und Deutschland mit.

An Bord hatte sich die Lage zuvor bereits zugespitzt. Die Hitze machte den Passagieren schwer zu schaffen. Das Schiff benötige dringend medizinische Unterstützung und einen sicheren Hafen, um Schlimmeres zu verhindern, sagte Sea-Eye-Einsatzleiter Gorden Isler in einem Telefonat mit der Deutschen Presse-Agentur.

„Wir sind freudig überrascht“, sagte Isler dann am Sonntagabend in einem Telefonat mit der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings sei das Schiff selbst noch nicht über die Entscheidung der maltesischen Behörden informiert worden. „Darauf warten wir jetzt“, sagte der Einsatzleiter.

Die Behörden Maltas hätten die Schiffsführung nur angewiesen, nach Gozo, der Nachbarinsel Maltas, zu fahren. „Das ist 50 Seemeilen entfernt und dauert etwa sieben Stunden“, sagte Isler. Dort würden die Menschen vermutlich auf See vom maltesischen Militär übernommen und an Land gebracht. „Wir werden bestimmt nicht in den dortigen Hafen einlaufen dürfen. Wenn die Menschen von Bord sind, werden wir sicher gleich wieder weggeschickt“, fügte der Einsatzleiter hinzu.

Die maltesischen Behörden teilten weiter mit, außerdem sei eine Vereinbarung erzielt worden, dass EU-Länder die Hälfte von 58 Migranten aufnehmen werden, die von der maltesischen Marine aus dem Mittelmeer gerettet worden seien.

Deutschland habe angeboten von jedem der beiden Schiffe jeweils 15 bis 20 Menschen aufzunehmen, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin.

Die Organisation hatte die Hoffnung grundsätzlich nie verloren: „Wir sind sicher, dass Malta uns einen sicheren Hafen bieten wird, sobald Deutschland und andere EU-Staaten anbieten, die Menschen aufzunehmen. Wir erwarten, dass Malta damit nicht allein gelassen wird“, sagte Sea-Eye-Sprecherin Carlotta Weibl am Sonntag. Wenn die Todesfälle im Mittelmeer aufhören sollen, dann dürfen Rettungsschiffe nicht wochenlang vor den Inseln liegenbleiben, fügte sie hinzu. Es gebe keine medizinischen Notfälle an Bord. Die Menschen seien aber geschwächt, so Weibl.

„Während der italienische Innenminister Salvini unter Androhung von drakonischen Strafen die Seenotrettung im Mittelmeer verhindern will, müssen nun auch andere Staaten zeigen, ob sie Italiens Kurs stützen“, heißt es in einer Mitteilung von Sea Eye. In den letzten Tagen hatte zuerst die „Sea-Watch 3“ und die „Alex“ Lampedusa als Nothafen angesteuert.

Seehofer appellierte an Italien

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte seinen italienischen Kollegen Matteo Salvini aufgefordert, die Dauerkrise der Rettungsschiffe im Mittelmeer zu beenden. „Wir können es nicht verantworten, dass Schiffe mit geretteten Menschen an Bord wochenlang im Mittelmeer treiben, weil sie keinen Hafen finden“, schrieb Seehofer am Samstag in einem Brief an Salvini. Der wies das prompt zurück. Eher würde er die Migranten per Bus direkt in die deutsche Botschaft in Rom fahren lassen, sagte er in einem im Internet verbreiteten Video.

Das deutsche Rettungsschiff „Alan Kurdi“ mit 65 Migranten an Bord drehte am Samstagabend frustriert Richtung Malta ab. Zuvor hatte es stundenlang vor der italienischen Insel Lampedusa vergeblich auf die Erlaubnis zum Einlaufen in den Hafen gewartet. Salvini hatte das verboten. „Wir können nicht abwarten, bis an Bord der Notstand ausbricht. Jetzt muss sich zeigen, ob andere europäische Regierungen die harte Haltung Italiens teilen oder den Menschen einen sicheren Hafen anbieten“, sagte Sea-Eye-Einsatzleiter Gorden Isler der Deutschen Presse-Agentur am Samstag am Telefon. Ohne Hilfe von außen werde die Lage in zwei bis drei Tagen kritisch an Bord. In Malta werde die „Alan Kurdi“ voraussichtlich am Sonntagmittag eintreffen.

Grünes Licht für die „Alex“

Unterdessen erhielten die Menschen an Bord des italienischen Rettungsschiffes „Alex“ Erlaubnis, in Lampedusa an Land zu gehen. Das Schiff mit 41 aus dem Mittelmeer geretteten Migranten war zuvor entgegen des Verbots Salvinis in den Hafen der italienischen Mittelmeerinsel eingelaufen. Damit folgte die „Alex“ dem Beispiel des deutschen Rettungsschiffes „Sea-Watch 3“, das vor einer Woche trotz Verbots unter dem Kommando der Kapitänin Carola Rackete mit 40 Migranten nach Lampedusa gefahren war.

Der rechtspopulistische Salvini hatte zunächst gesagt, er erlaube auf keinen Fall, dass jemand von der „Alex“ an Land gelange. Er werde weiter Italien verteidigen. Die gegenteilige Entscheidung habe dann am späten Abend die Finanzpolizei zu Ermittlungszwecken getroffen, teilte das Innenministerium später mit. Sie untersteht dem Wirtschaftsministerium und nicht Salvinis Innenministerium, der damit sein Gesicht wahren konnte. Die „Alex“ sei beschlagnahmt worden und gegen den Kapitän werde wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung ermittelt.

Der relativ kleine Motorsegler ist nach Angaben der Hilfsorganisation Mediterranea nur für 18 Menschen zugelassen. Es waren aber 60 Menschen an Bord. Die hygienischen Verhältnisse und der Wassermangel waren zuletzt nach Angaben von Mediterranea katastrophal.

Seehofer hatte in einem Schreiben an Salvini rasche europäische Lösungen in gemeinsamer Verantwortung für die aktuellen Seenotrettungsfälle angemahnt. „Ich appelliere daher eindringlich an Sie, dass Sie Ihre Haltung, die italienischen Häfen nicht öffnen zu wollen, überdenken“, fügte Seehofer hinzu. Deutschland hatte der EU-Kommission angeboten, Migranten von den Rettungsschiffen aufzunehmen. „Auch im Fall der „Alan Kurdi“ und der „Alex“ sind wir im Rahmen einer europäisch-solidarischen Lösung bereit, einen Teil der aus Seenot Geretteten aufzunehmen“, sagte Seehofer am Samstag.

Taube Ohren

Bei Salvini stieß er damit auf taube Ohren. „Die Bundesregierung bittet mich, italienische Häfen für die Schiffe zu öffnen? Absolut nicht“, erklärte er. „Wir fordern die Merkel-Regierung auf, den Schiffen die deutsche Flagge zu entziehen, die Menschenhändlern und Schmugglern helfen, und ihre Bürger, die die italienischen Gesetze missachten, zurückzuholen“, fügte er hinzu.

Salvini war mit dem Versprechen angetreten, die illegale Einwanderung nach Italien zu stoppen. Er konzentriert sich dabei vor allem auf medienwirksame Aktionen gegen private Rettungsschiffe, obwohl die vergleichsweise wenige Migranten nach Italien bringen.

Unterstützung für Salvini aus Österreich

Unterstützung erhielt Salvini vom österreichischen Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Er halte es für falsch, dass Hilfsorganisationen wie jene der „Sea-Watch“-Kapitänin Rackete im Mittelmeer gerettete Migranten nach Europa bringen. „Sie wecken damit nur falsche Hoffnungen und locken damit womöglich unabsichtlich noch mehr Menschen in Gefahr“, sagte der Politiker der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) der „Welt am Sonntag“.

In Deutschland demonstrierten am Samstag Tausende Menschen aus Solidarität mit den Seenotrettern im Mittelmeer für die Rechte von Schiffbrüchigen und Geflüchteten. Aufgerufen zu den Aktionen am Samstag hatte die Organisation Seebrücke. Besonders viele versammelten sich in Hamburg und Berlin: laut Polizei jeweils rund 3000. Auch in Regensburg gab es eine Mahnwache.

Unterdessen haben Rettungskräfte nach einem Bootsunglück vor der Küste Tunesiens 13 Leichen afrikanischer Migranten aus dem Meer geborgen. Die Zahl werde wahrscheinlich noch steigen, sagte Mongi Slim von der Hilfsorganisation Roter Halbmond am Samstag. Das Schlauchboot war am Montag aus Tunesiens Nachbarland Libyen nach Europa gestartet. Insgesamt waren der Internationalen Organisation für Migration (IOM) 86 Migranten an Bord, als es am Mittwoch sank. Nur vier Migranten konnten gerettet werden.

Buschheuer: „Die meisten sind Kinder und Jugendliche“

Der Regensburger Michael Buschheuer, Gründer der Organisation Sea-Eye, kennt die Lage auf der „Alan Kurdi“. Unter den 65 Migranten seien „viele geschundene Leute“, 39 davon seien minderjährig. „Das jüngste Kind ist 12 Jahre alt“, berichtete er im Gespräch mit der MZ.

Am Sonntagabend zeigte er sich glücklich über die Entwicklungen: „Das ist ein positiver Ausgang. Es freut uns sehr, dass eine gewisse Vernunft eingekehrt ist. Wir wünschen uns und hoffen sehr, dass die Diskussion auch weitergeht, wenn die Menschen an Land sind. Unsere Befürchtung ist nämlich, dass die Politik weiter keine Lösungen erzielt.“

Zur politischen Unterstützung aus Deutschland sagte Buschheuer: „Es ist schön, dass wir die Unterstützung hatten. In erster Linie erwarten wir aber, dass die europäischen Staaten die Seenotrettung aktiv aufnehmen.“

Seehofer will Gerettete von der „Alan Kurdi“ aufnehmen:

Erst am vergangenen Wochenende hatte die Kapitänin des deutschen Rettungsschiffes „Sea-Watch 3“ mit 50 Migranten an Bord ohne Erlaubnis die italienische Insel Lampedusa angesteuert. Die 31-Jährige verteidigte ihr Vorgehen. „In der gleichen Situation würde ich sicherlich noch einmal das Gleiche tun“, sagte sie der Zeitung „La Repubblica“ (Samstag). „Aber ich hoffe, dass, wenn ein solcher Fall auftritt, die italienischen Behörden das nächste Mal viel früher reagieren und verhindern, dass dieser Fall eintritt.“ Auf die Frage, ob sie Salvini auf die „Sea-Watch 3“ einladen würde, antwortete sie mit einem klaren Nein. „Wir haben eine sehr strenge Regel: keine Rassisten an Bord.“ (js/ri/dpa/du)