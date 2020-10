Pandemie Manfred Weber ist in Corona-Quarantäne Der Europapolitiker hatte mit einer infizierten Person Kontakt. Jetzt wartet er auf sein Testergebnis.

Der Europapolitiker Manfred Weber war mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person in Kontakt. Foto: Uwe Moosburger

Brüssel.Er sei darüber informiert worden, dass er mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person in Kontakt gewesen sei, schrieb der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament am Donnerstag auf Twitter. Er sei nun in Selbstisolation und warte auf ein erstes Testergebnis. „Passt alle auf euch auf.“

Ein Sprecher des CSU-Politikers sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass Weber derzeit in Brüssel in Quarantäne sei. „Entsprechend einer bereits erfolgten Abklärung mit den zuständigen medizinischen Behörden im Europäischen Parlament und in Deutschland wird Herr Weber heute Nachmittag alleine mit dem Auto nach Deutschland fahren und sich zuhause in die weitere Quarantäne begeben.“ Weber lebt im niederbayrischen Wildenberg.