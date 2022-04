Krieg Mariupol immer stärker unter Druck Tausende Menschen verschanzen sich laut Behörden inn einem Stahlwerk. Alle aktuellen Entwicklungen gibt es hier im Newsblog.

Mariupol.Große Teile von Mariupol befinden sich inzwischen unter Kontrolle des russischen Militärs. Auf dem umkämpften Gelände des Stahlwerks Asowstal in Mariupol befinden sich nach Angaben örtlicher Behörden neben ukrainischen Truppen auch zahlreiche Zivilisten. Die Menschen hätten sich dort vor Beschuss während der wochenlangem Belagerung der Stadt durch das russische Militär versteckt, sagt der Chef der Streifenpolizei von Mariupol, Michajlo Werschinin, dem Lokalfernsehen. „Sie trauen den Russen nicht. Sie sehen, was in der Stadt vor sich geht, und bleiben deswegen auf dem Werksgelände“, so Werschinin. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. In dem riesigen Stahlwerk, zu dem auch unterirdische Anlagen gehören, sollen sich mehrere Tausend ukrainische Verteidiger der Stadt verschanzt haben.

Während aus der heftig umkämpften Hafenstadt Mariupol neue russische Angriffe mit Raketen und Bomben gemeldet werden, konnten ukrainische Truppen nach Behördenangaben mehrere Ortschaften nahe Charkiw im Nordosten zurückerobern. Laut Kiew warten russische Truppen auf besseres Wetter, um in den Gebieten Luhansk und Donezk Angriffe zu starten. Ukraines Präsident Selenskyj hat unterdessen ein Ende des Zögerns bei Waffenlieferungen angemahnt.

Viele Ärzte melden sich zum Einsatz

Inzwischen haben sich mehr als 1100 Ärztinnen und Ärzte aus Deutschland nach Angaben der Bundesärztekammer für einen Einsatz in der Ukraine oder den Nachbarländern gemeldet. „Die Zahl zeigt, wie groß die Solidarität in der Ärzteschaft mit den Menschen in der Ukraine ist. Ein Einsatz dort kann schließlich lebensgefährlich werden“, sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Mediziner hätten sich auf einen entsprechenden Aufruf der Bundesärztekammer über ein Online-Portal registriert, um bei der Behandlung von Kranken und Kriegsverletzten zu helfen.