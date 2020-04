Finanzen Marshall-Plan für die Zukunft Europas Die Corona-Krise ist aktuell das bestimmende Thema. Einige Politiker denken aber bereits weiter – nicht ohne Streitpotenzial.

Merken

Mail an die Redaktion EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat einen Marshall-Plan für die Zeit nach der Corona-Krise hat gefordert. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Brüssel.Einen Marshall-Plan für die Zeit nach der Corona-Krise hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gefordert. Trotz aller Hilfsmaßnahmen müsse Europa mehr Geld in die Hand nehmen, verlangte sie in einem Gastbeitrag für die „Welt am Sonntag“. Aus diesem Grund sprach sie sich für massive Investitionen in den EU-Haushalt aus. Der EU-Haushalt sei in allen Mitgliedstaaten als Instrument des solidarischen Ausgleichs akzeptiert und müsse der Krise entsprechend angepasst werden. Der Marshall-Plan war ein milliardenschweres Hilfsprogramm der USA, mit dem das vom Zweiten Weltkrieg gezeichnete Westeuropa wieder auf die Beine kam.

Von der Leyen zeigte sich zuversichtlich, dass sich Europa bald wieder erholen werde: „Die vielen Milliarden, die heute investiert werden müssen, um eine größere Katastrophe abzuwenden, werden Generationen binden.“ So könne auch in der Krise das Gefühl der Gemeinschaft erneuert werden.

„Die EU muss eine Kriegswirtschaft auf die Beine stellen.“ Pedro Sánchez, Ministerpräsident von Spanien



Für einen Marshall-Plan sprachen sich auch die früheren deutschen Außenminister Joschka Fischer (Grüne) und Sigmar Gabriel (SPD) aus, allerdings zur Unterstützung Spaniens und Italiens, um ein mögliches Auseinanderbrechen Europas zu verhindern. „Europa braucht jetzt zweierlei: gemeinsame Hilfen in der Krise und ein gemeinsames Wiederaufbauprogramm nach der Krise“, schreiben Fischer und Gabriel in einem Gastbeitrag für das „Handelsblatt“ und den „Tagesspiegel“ .„Italien und Spanien werden es Europa und vor allem uns Deutschen hundert Jahre lang nicht vergessen, wenn wir sie (...) jetzt im Stich lassen. Und genau das tun wir gerade“, kritisieren die beiden früheren Minister. Das Coronavirus habe aus ihrer Sicht das Potenzial, die ohnehin in Europa existierenden Risse so massiv zu vertiefen, „dass die Union daran auseinanderbrechen könnte“.

Aufruf zu Solidarität

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez rief die EU-Partner „in einem kritischen Moment“ zu „rigoroser Solidarität“ auf. Um im Kampf gegen die Corona-Krise nicht als Union zu scheitern, müsse die EU „eine Kriegswirtschaft auf die Beine stellen“, forderte der sozialistische Politiker in einem Gastbeitrag für das Nachrichtenportal der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Wie von der Leyen sprach auch Sánchez von einem neuen Marshall-Plan.

Dieser Plan müsse „Maßnahmen zur Stützung der Schulden“ enthalten, die viele Staaten aufnehmen müssten, sagte Sánchez. In den vergangenen Wochen seien zwar wichtige Beschlüsse gefasst worden, wie das Notfall-Ankaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) oder das Kreditprogramm SURE zur Finanzierung von Kurzarbeit. Dies alles sei aber nicht genug. Man benötige einen „neuen Mechanismus zur Vergemeinschaftung von Schulden“.

Streit über Corona-Bonds

Die EU-Staaten sind uneins, ob sogenannte Corona-Bonds als Mittel gegen die wirtschaftlichen Probleme in der Krise nötig sind. Unter anderem Italien und Spanien sind dafür, sie fordern die Anleihen als Zeichen europäischer Solidarität. Die Bundesregierung in Berlin lehnt – wie auch andere EU-Mitglieder wie Österreich – diese fest verzinsten Wertpapiere ab. Sie fürchten, dass sie die Haftung für Schulden finanziell angeschlagener Länder übernehmen müssen. Stattdessen tritt Finanzminister Olaf Scholz für ein Drei-Stufen-Modell ein: vorsorgliche Kreditlinien des Euro-Rettungsschirms ESM, Bürgschaften der Europäischen Investitionsbank EIB und das Programm zur Unterstützung von Kurzarbeitergeld-Modellen.

In der Krise sieht Sánchez aber auch „eine Chance für den Wiederaufbau einer weitaus stärkeren EU“. Ähnlich äußerte sich von der Leyen. Europa habe bei der Bekämpfung der Epidemie zwar anfangs einen „Fehlstart“ hingelegt – das tue heute noch weh. Aber jetzt stehe Europa zusammen. (dpa)