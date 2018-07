Aussenansicht Marshallplan für Afrika Bei Migration steht bisher nur Seehofer im Fokus. Doch auch der Entwicklungshilfeminister hat Antworten.

Hermann Dannecker, Architekt

Wenn es um Migration und Flüchtlinge geht, denken die meisten derzeit an den Bundesinnenminister und CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer.

Wenigen kommt sein Parteifreund Gerd Müller in den Sinn, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Der findet zu diesem brisanten Thema andere Antworten.

Dem Entwicklungshilfeminister geht es nicht darum, verzweifelte Menschen möglichst draußen zu halten oder wieder zurückzuschicken. Er will ihnen helfen, ein akzeptables Leben in ihren Heimatländern zu führen. Er rückt unsere Verantwortung in den reichen Industrieländern in den Blick, damit nicht noch mehr Menschen zu uns kommen, um sich zu holen, „was ihnen zusteht“.

Müller klagt ethisches Verhalten ein, welches nicht allein in sein Ressort fällt: Auch die Ministerien für Wirtschaft, Finanzen und Umwelt sind gefragt. Neben „Hunger“ ist ein weiteres Schlüsselwort nämlich „Klimaschutz“.

Wir müssen uns fragen: Wollen wir mit unserem Konsumverhalten, unserem Ressourcenverbrauch und unserem Ausstoß an Treibhausgasen die Lebensbedingungen besonders in Afrika immer weiter verschlechtern?

Oder sollten wir als reiche Bundesrepublik und wohlhabende EU nicht vielmehr proaktiv einen Marshallplan für den Nachbarkontinent auflegen? Bei dem Energie und Klimaschutz bedeutende Rollen spielen. Nur mit erneuerbaren Energien und Energieeffizienz kann die schnell wachsende Bevölkerung einen Wohlstand erreichen, der es den Menschen ermöglicht, in ihrer Heimat zu bleiben.

Wir in Europa verfügen über die nötigen Technologien. Leuchtturmprojekte müssten her, die den Menschen Hoffnung machen. Finanzmittel ließen sich finden bei mehr Investitionssicherheit und Stabilität. Dafür bedarf es Partnerschaften zwischen afrikanischen und europäischen Ländern und Regionen. Die zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda, wo vor wenigen Jahren noch blutiger Bürgerkrieg herrschte, ist beispielhaft erfolgreich.

Hier engagieren sich auch Mitarbeiter des Deutschen Energieberater-Netzwerks. Entwicklungshilfeminister Müller hat sie schon gute Beispiele und Ideen geliefert.

Der Autor ist Architekt und Energieberater. Er ist Mitgründer und einer der beiden Vorsitzenden des Deutschen Energieberater-Netzwerks DEN e.V., dem 700 Ingenieure, Architekten und Techniker angehören.

