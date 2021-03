Bundestag Masken-Affäre: Auch Nüßlein soll gehen Nikolas Löbel verabschiedet sich komplett aus dem politischen Geschäft. Söder will auch für Nüßlein einen klaren Schnitt.

Mail an die Redaktion Georg Nüßlein (CSU): Gegen den Abgeordneten wird ermittelt. Foto: Bernd von Jutrczenka/picture alliance/dpa

Berlin.In der Affäre um Geschäfte mit Corona-Schutzmasken hat CSU-Chef Markus Söder seinen Parteikollegen Georg Nüßlein erneut zur sofortigen Aufgabe des Bundestagsmandats aufgefordert. „Ich bin der festen Auffassung, dass ein klarer Schnitt besser ist als ein Verlängern“, sagt Söder am Montag in München. Der Weg des CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel, der sein Mandat am Mittag nun doch mit sofortiger Wirkung niedergelegt hatte, sei der eindeutig bessere. „Ich fände eine Mandatsaufgabe jetzt besser.“ Söder fügt aber hinzu, die CSU habe in der Situation keine rechtliche Handhabe.

Die Union steht unter Druck

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel zieht Konsequenzen aus der Affäre um Geschäfte mit Corona-Masken und gibt sein Bundestagsmandat mit sofortiger Wirkung zurück, teilte er am Montag mit. Der 34-Jährige hat eine Beteiligung an Geschäften mit Corona-Schutzmasken bestätigt und Fehler eingeräumt. Seine Firma hat demnach Provisionen von rund 250 000 Euro kassiert, weil sie Kaufverträge über Masken zwischen einem baden-württembergischen Lieferanten und zwei Privatunternehmen in Heidelberg und Mannheim vermittelt hatte.

Vor Löbel hatte in der Masken-Affäre der bisherige Unions-Fraktionsvize Nüßlein im Fokus gestanden. Gegen den CSU-Politiker wird wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit im Zusammenhang mit dem Ankauf von Masken ermittelt. Nüßleins Anwalt hatte angekündigt, dass sich der 51-Jährige wegen der gegen ihn laufenden Korruptionsermittlungen aus der Bundespolitik zurückziehen werde. Nüßlein legte auch das Amt als Vizechef der Unionsfraktion nieder, das er zunächst ruhen gelassen hatte. Er erklärte über seinen Anwalt: „Die öffentliche Vorverurteilung meiner Person hat ein Maß erreicht, das für mich, aber vor allem auch für meine Partei unerträglich ist.“

Söder: Großer Schaden entstanden

CSU-Chef Markus Söder sagte im ZDF-Morgenmagazin an die Adresse von Georg Nüßlein und Nikokal Löbel, es wäre konsequent, auch die Mandate abzugeben. Ein wichtiges Signal wäre ferner, Geld, dass mit diesen Geschäften verdient worden sei, zurückzugeben und zu spenden, um hier auch „moralisch“ reinen Tisch zu machen. Im CSU-Präsidium werde man sich am Montagnachmittag darüber unterhalten, welche „parteilichen Konsequenzen“ das haben müsse, fügte Söder hinzu. In der Krise zu helfen sei gut, damit „groß Kasse“ zu machen aber nicht, betonte Söder. Insgesamt sei durch dieses Verhalten ein großer Schaden entstanden.

Die Affäre setzt die Union kurz vor wichtigen Landtagswahlen schwer unter Druck. FDP-Chef Christian Lindner hat die Einrichtung eines Sonderermittlers ins Gespräch gebracht, um die Affäre um Provisionen von Bundestagsabgeordneten bei der Beschaffung von Corona-Schutzmasken aufzuklären. Man müsse auch schauen, was „auf der anderen Seite des Beschaffungsprozesses, also in den Ministerien passiert ist“, sagte Lindner am Montag. „Sicherlich wäre die CDU/CSU gut beraten, einen Sonderermittler zu fordern, der mit besonderen Befugnissen und Akteneinsicht als unabhängige Persönlichkeit hier Transparenz und Klarheit schafft.“



Foto: Matthias Balk/picture alliance/dpa/dpa-Pool

Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) schließt nicht aus, dass es noch mehr solcher Fälle in den eigenen Reihen gibt.

„Wir werden die nächsten Tage dazu nutzen, entsprechend zu klären, weil wir auch glauben, dass wir das schuldig sind“, sagte Brinkhaus in der ARD. Es könne nicht sein, dass sich Abgeordnete in der schwersten Krise des Landes bereicherten. „Wir führen nicht nur Gespräche, sondern wir verlangen auch entsprechende Auskünfte.“