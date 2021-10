Landtag Maskenpflicht an Schulen in NRW soll ab November entfallen Nach Bayern und Berlin kündigt nun auch NRW eine Lockerung der Maskenpflicht an Schulen an. Ab November müssen Schüler und Schülerinnen keine Masken mehr auf den Sitzplätzen tragen.

Mail an die Redaktion Nach Berlin und Bayern, will nun auch NRW die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler im Unterricht lockern. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Düsseldorf.Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat eine Lockerung der Maskenpflicht an den Schulen in dem Bundesland ab dem 2. November in Aussicht gestellt.

Unter Berücksichtigung des weiteren Infektionsgeschehens sei es die Absicht der Landesregierung, die Maskenpflicht im Unterricht auf den Sitzplätzen mit Beginn der zweiten Woche nach den Herbstferien abzuschaffen, heißt es in einer am Mittwoch versendeten Schulmail des NRW-Schulministeriums. Eine Maskenpflicht besteht dann nur noch im übrigen Schulgebäude. Im Außenbereich gibt es bereits heute keine Maskenpflicht mehr.

In einer Reihe von Bundesländern ist die Maskenpflicht an Schulen bereits gelockert. So traten Anfang vergangener Woche in Bayern und Berlin Lockerungen in Kraft, auch in anderen Bundesländern werden Neuregelungen erwogen. Sie fallen aber nicht einheitlich aus.

In Niedersachsen könnten weitere Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen in wenigen Wochen von dem Wegfall der Maskenpflicht im Unterricht profitieren. Man werde alles daran setzen, dass die Maske bei den Jahrgängen drei und vier als nächster Schritt wegkomme, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Mittwoch in Celle. Diesen Schritt stellte der Minister für die kommende Corona-Landesverordnung in Aussicht. Die aktuelle Verordnung gilt noch bis zum 10. November. Derzeit müssen bis auf die Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Klasse alle eine Maske im Unterricht tragen.

