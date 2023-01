Mediengruppe Bayern exklusiv Maskenpflicht im Fernverkehr: FDP-Fraktionschef fordert Lauterbach zum Einlenken auf von Thomas Vitzthum

Mail an die Redaktion Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Bundestag, Christian Dürr, appelliert an die Koalitionspartner und den Gesundheitsminister, die Maskenpflicht im Fernverkehr abzuschaffen.

Dürr sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern: „Die breite Mehrheit der Menschen hat drei Jahre lang alle Corona-Maßnahmen bereitwillig mitgetragen. Bei der Maskenpflicht aber endet das Verständnis. Ich glaube, es ist nicht vermittelbar, dass man im bayerischen Regionalzug keine Maske tragen muss, im ICE nach München aber schon.“







Deutschland sollte sich an dem orientieren, was Nachbarländer wie Frankreich bereits erfolgreich umsetzen und die Maskenpflicht durch eine Empfehlung ersetzen“, sagte der FDP-Politiker. Er fordert ein Einlenken von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD): „Ich hoffe, dass sich Herr Lauterbach dem nicht länger verschließt.“ Sowohl Lauterbach als auch die Grünen halten bisher an der Pflicht fest.