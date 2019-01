Biografie Max Emanuel – der impulsive Bauherr Der Historiker Marcus Junkelmann ist fasziniert vom Ehrgeiz und dem Streben des Wittelsbachers nach Höherem.

Von Gerhard Dietel

Mail an die Redaktion Schloss Nymphenburg ist dem Baueifer Max Emanuels zu verdanken. Foto: Andreas Gebert/dpa

Regensburg.Dem während des Dreißigjährigen Krieges in Bayern herrschenden Maximilian I., dem so genannten „eisernen Kurfürsten“ hat der Historiker Marcus Junkelmann eine Monographie gewidmet. Sie ist vor Jahresfrist als eine der „Kleinen bayerischen Biografien“ des Pustet Verlags erschienen. Nun lässt der Autor in der gleichen Reihe ein Porträt des Enkels von Maximilian I. folgen, ein Porträt Max Emanuels, der im Untertitel als „Blauer König“ bezeichnet wird.

Das wirft Fragen auf. Die Erklärung zu „Blau“: So bezeichneten ihn die Zeitgenossen nach seiner im Schlachtgetümmel stets auffällig hervorleuchtenden Uniformjacke. Aber „König“? Die Ambition, diesen Titel zu erlangen (wenn nicht gar die Kaiserwürde), prägte Max Emanuels Handlungen wohl zeitlebens, doch letztlich scheiterten alle hochfliegenden Pläne in dieser Richtung. Gleichwohl: Marcus Junkelmann, fasziniert vom Ehrgeiz des Wittelsbachers nach Höherem, verleiht ihm sozusagen einen „König honoris causa“.

Anerkennung als Feldherr



Viel Licht gab es im Leben Max Emanuels, wie der Autor zeigt, doch noch mehr Schatten. Hohe Anerkennung fand der Herrscher als Feldherr im Krieg gegen die Türken, als strahlender Sieger bei Belgrad. Doch im internationalen Kräftespiel des Spanischen Erbfolgekriegs ab 1701, wo Max Emanuel in Frontstellung zum Reich und zum Hause Habsburg ein Bündnis mit dem Frankreich Ludwig XIV. einging, zog er letztlich den Kürzeren. Ein Debakel bahnte sich an. Zum ins Exil verbannten Herrscher ohne Land wurde Max Emanuel nun, zum nominellen Statthalter in den Niederlanden, doch ohne Streitkräfte und ohne eigene Einkünfte. Letztlich ging die Sache für ihn dank der europäischen Mächte-Arithmetik glimpflich ab: Der zeitweilig in Reichsacht Stehende wurde nach Ende des Spanischen Erbfolgekriegs 1714 wieder in seine alten bayrischen Rechte und seine Kurfürstenwürde eingesetzt. Doch dem Aufstieg des Hauses Wittelsbach zu größerem Einfluss im europäischen Mächtespiel war damit Einhalt geboten.

Anders als in früheren vergleichbaren Bänden wählt Junkelmann für sein Porträt Max Emanuels eine lineare, chronologische Erzählweise. Dessen Lebensbeschreibung wird weitgehend zur Kriegs- und Schlachtengeschichte, deren Verlauf bei den ganzen internationalen Schachzügen der europäischen Mächte nicht immer leicht zu folgen ist.

Doch auch auf Max Emanuels typisch barockes, den Machtanspruch unterstreichendes Repräsentationsbedürfnis geht Junkelmann ein: auf ein die vorhandenen Finanzen beständig strapazierendes Hofleben und eine impulsive Bautätigkeit, der die Nachwelt immerhin die Schlösser Schleißheim und Nymphenburg verdankt.

Umfassende Biografie folgt



Stark im Schatten der Hauptfigur – eines „Akteurs im Welttheater seiner Zeit“ – stehen in dieser notwendig gerafften Darstellung die Familienmitglieder Max Emanuels, die in einzelnen Abschnitten charakterisierten politischen Mitarbeiter oder Vertreter des Herrschers sowie die von ihm beschäftigten Künstler. Wer nach ausführlicheren Informationen sucht, der darf auf jene umfassende Biografie Max Emanuels warten, die der Autor in absehbarer Zeit abzuschließen hofft.

