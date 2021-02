Außenansicht Medien helfen den Kindern Mehr Nutzen als Schaden: Eltern sollten sich entspannen, wenn ihre Kinder vorm Bildschirm sitzen, findet die Autorin.

von Dr. Karen Silvester, Pädagogin

Regensburg.Viele Eltern besorgt momentan die erhöhte Medienzeit ihrer Kinder. Denn junge Menschen halten sich aktuell hauptsächlich online auf: Lernen in der „Home School“ findet ebenso online statt wie Freizeitgestaltung über Spiele und Apps oder soziale Kontakte über Social Media.

Etwas Gelassenheit ist aber durchaus angeraten. Eltern sollten sich klarmachen, dass digitale Medien in der momentan schwierigen Situation mehr Chancen als Risiken bereithalten – gerade für junge Menschen. Denn selbst für jüngere Kinder stellen soziale Medien eine wichtige Möglichkeit dar, in Kontakt zu bleiben, sich mit Gleichaltrigen auszutauschen und sich zu informieren.

Risiken sind händelbar

Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, wie anstrengend und angstbesetzt diese Zeit für Kinder ist. Aus Kinderzimmern wurden Klassenzimmer, Freizeitmöglichkeiten sind drastisch eingeschränkt, besonders das Treffen von Freunden und Freundinnen fehlt vielen sehr. Ohne den digitalen Dialog möchte man sich die aktuelle Situation für junge Menschen gar nicht vorstellen.

Trotzdem gibt es weiterhin Risiken. Am besten begegnen Eltern diesen planvoll und vor allem ohne Panik. Themen wie Recht am Bild, Datenschutz, Hatespeech, Sexting etc. sollten altersgerecht besprochen werden. Zudem sollten Eltern technische Sicherungen einführen und dies auch mit den Kindern offen besprechen. Beteiligung an dem, was ihnen in der digitalen Welt erlaubt ist und was nicht, ist auch der Schlüssel zu mehr Sicherheit – denn nur so entsteht Akzeptanz für die Schutzeinstellungen sowie ein natürlicher Austausch über das digitale Umfeld der Kinder. Reden über die Medieninhalte, Aushandeln von Grenzen auch in der digitalen Welt und gemeinsames Anwenden schaffen die beste Vertrauensbasis – und somit auch den besten Schutz im Netz.

Interesse zeigen statt ablehnen

Das gilt auch für die diversen Plattformen für Jugendliche wie TikTok, Insta oder YouTube. Auch hier hilft eine Mischung aus Vertrauen, echtem Interesse und gemeinsamem Tun: Nachfragen und zuhören, sich neue Trends zeigen lassen und sie nicht gleich abtun – das schafft eine Vertrauensbasis und so werden Eltern in der Regel auch mitbekommen, wenn etwas falsch läuft. Und schließlich gilt für uns alle: Öfter mal rauskommen, die Natur spüren und uns erden – das ist das beste Gegengewicht zu (zu?) viel Medienzeit!