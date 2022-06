Nach 14 Jahren im Amt Medienberichte: Tirols Landeshauptmann Platter will zurücktreten

von Anja Kurz

Mail an die Redaktion Günther Platter (Österreichische Volkspartei), Landeshauptmann von Tirol, spricht auf einer Pressekonferenz. Foto: Matthias Balk/dpa

Günther Platter (ÖVP) will sich offenbar als Tirols Landeshauptmann zurückziehen. Das berichteten mehrere Österreichische Medien am Montagmorgen.

Platter wolle den Berichten nach bis zum Herbst im Amt bleiben. Dorthin soll die für 2023 angesetzte Landtagswahl vorverlegt werden, so die Austria Presse Agentur (APA). Er habe Wirtschaftslandesrat Anton Mattle als seinen Nachfolger vorgeschlagen. Weitere Details sollen am Montagmittag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden. Der 68-Jährige war 14 Jahre im Amt.

Scheuer schimpft über Platter

Erst vergangene Woche hatte der ehemalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer in einem geschimpft und die Blockabfertigung in Tirol als europafeindlich kritisiert. Dieser „verhöhnt“ seiner Ansicht nach „die EU sowie seine direkten Nachbarn“, sagte Scheue. „Immer, wenn es in Tirol politisch schlecht läuft, so wie derzeit gerade, oder wenn bei ihm wieder Wahlen anstehen, dann verschärft er diese Blockadepolitik“, sagte Scheuer. „Diese von ihm veranstaltete Tiroler Provinzposse mit der Blockabfertigung von europäischer Dimension und übrigens auch den Fahrverboten ist seine politische Überlebensstrategie.“

Blockabfertigung als Dauerstreitthema

Die Blockabfertigung von Lastwagen auf der vielbefahrenen Brennerstrecke ist ein Dauerstreitthema zwischen Österreich und Bayern. Weil auf der Strecke an festgelegten Tagen nur eine bestimmte Menge von Lastwagen durch Tirol fahren darf, bilden sich oft kilometerlange Staus in Bayern.

