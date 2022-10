Menschen in Europa 2022 Mediengruppe Bayern zeichnet Natalia Yegorova mit MiE-Charity Award aus

Mail an die Redaktion Eine starke Stimme: Ihre Friedenshymne „A better day“ hat Natalia Yegorova gleich nach Ausbruch des Krieges geschrieben. Sie sagt: „Musik ist eine universelle Sprache, sie berührt, man muss sie nicht verstehen.“ Foto: Joerg Carstensen/dpa

Im Rahmen der Podiumsdiskussion am Mittwoch, 26. Oktober, erhält Natalia Yegorova stellvertretend für alle Menschen, die sich für Flüchtlinge aus der Ukraine engagieren, den MiE-Charity Award.

Wie geht es mit der Ukraine weiter? Was passiert mit den vielen Kriegsopfern und Flüchtlingen? Darum geht es bei der Diskussionsrunde im Rahmen von MENSCHEN in EUROPA am Mittwoch, 26. Oktober, ab 18 Uhr (Einlass 17 Uhr) im Passauer Medienzentrum. Mit Moderator Johannes B. Kerner unterhalten sich Natalia Yegorova und der ehemalige ARD-Moskau-Korrespondent Udo Lielischkies.

Schirmherrin für Weihnachtsaktion

Im Rahmen der Podiumsdiskussion erhält Natalia Yegorova stellvertretend für alle Menschen, die sich für Flüchtlinge aus der Ukraine engagieren, den MiE-Charity Award. Die dreifache Mutter Yegorova ist Schirmherrin der diesjährigen PNP-Weihnachtsaktion „Ein Licht im Advent“ zugunsten von Kindern in der Ukraine in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation CARE e.V. Karten für die Veranstaltung gibt es im Online-Vorverkauf unter shop.menschen-in-europa.events.

