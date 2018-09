Freizeit Mehr als 10 000 Fans feiern die 90er Beste Stimmung beim Festival auf dem Regensburger Pürkelgut: Venga Boys und Co. begeistern die Massen.

Von Martin Kellermeier und Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Am Samstag auf dem Gelände von Schloss Pürkelgut: Mehr als 10 000 Menschen feiern bei Musik der 1990er. Foto: Kellermeier

Regensburg.Von Rednex über Dr. Alban bis Oli P.: Die „90er live“-Tour machte am Samstag mit 13 Bands Station auf dem Gelände von Schloss Pürkelgut. Mehr als 10 000 Menschen, so eine vorläufige Schätzung von Arthur Theisinger von Veranstalter Power Concerts, schwelgten in der Musik der Neunziger Jahre. Bei spätersommerlichen Temperatunen und viel Sonnenschein am Nachmittag feierten die Fans eine ausgelassene Party.

Markus Krampe hat die Gesamtleitung für die bundesweite 90er-Tour inne: „Dieses Jahrzehnt hat musikalisch so viel zu bieten. Mit unserer 90er-Party feiern wir zu den Lieblingssongs einer Mega-Ära live in Regensburg.“

13 Bands waren eingeladen, darunter die Eurodance-Gruppe Snap mit ihrem Klassiker „Rhythm is a dancer“ oder Rednex mit ihrem Song „Cotton Eye Joe“. „Die Bandauswahl ist sehr stimmig“, fand auch Projektleiter Frederick Schultes. Die Moderation übernahm Florian Weiß von Antenne Bayern.

Das Schloss Pürkelgut öffnete am Samstag um 11 Uhr seine Tore. Die Auftritte starteten um 13 Uhr mit Jenny Berggren. Jedes Konzert dauerte eine gute halbe Stunde, mit Culture Beat zum Finale.

