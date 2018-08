Aussenansicht Mehr auf heimische Steine setzen Viele Grabsteine kommen aus Asien. Dort ist die Kinderarbeit ein Problem. Steine aus der Region passen zum Landschaftsbild.

Von Alexander Helbach

Alexander Helbach ist Pressereferent bei Aeternitas e.V.

Ein Großteil der Steine für deutsche Friedhöfe wird in Asien, insbesondere in Indien und China abgebaut und zum Teil dort auch schon bearbeitet. Wie bei Lebensmitteln oder Kleidung stellen sich jedoch immer mehr Verbraucher ebenso bei Grabmalen die Frage nach der Herkunft und den damit verbundenen Produktionsbedingungen und der Ökobilanz. Vor allem die Problematik der Kinderarbeit in Indien hat hier in den letzten Jahren zu Diskussionen geführt – aber teilweise auch zu einem Umdenken.

Mehrere Landesbestattungsgesetze enthalten mittlerweile Paragraphen, nach denen nur noch Grabmale zugelassen werden sollten, die nachweislich ohne ausbeuterische Kinderarbeit hergestellt wurden. Häufig hapert es jedoch an der praktischen Umsetzbarkeit und der juristischen Klarheit. Deshalb werden die entsprechenden Vorschriften zum Teil derzeit gar nicht angewandt. In Bayern zum Beispiel überlässt der Gesetzgeber es den örtlichen Friedhofsverwaltungen, entsprechende Vorschriften zu erlassen.

Grabmalhersteller und -importeure verweisen auf verschiedene Siegel, die Kinderarbeit bei der Natursteinproduktion insbesondere in Indien ausschließen sollen. Grundsätzlich sind solche Initiativen zu begrüßen, die helfen können, die Lebensbedingungen der Menschen in der Natursteinproduktion weltweit zu verbessern.

Außen vor bleibt bei den eben genannten Maßnahmen jedoch der ökologische Fußabdruck der Grabsteine aus Übersee. Auch stellt sich über Kinderarbeit hinaus die Frage nach den Arbeitsbedingungen in Ländern wie Indien und China. Stichworte wären hier Arbeitsschutz und Lohndumping.

Im Zuge der geschilderten Diskussionen geraten einheimische Steine wieder verstärkt in den Mittelpunkt. Es findet geradezu eine Rückbesinnung auf die Vielfalt an Materialien statt, die deutsche Steinbrüche bereit halten. Zunehmend mehr Grabmalproduzenten und -händler, aber auch Steinmetze vor Ort haben erkannt, welches Potenzial brachliegt, und bieten eine breite Palette an einheimischen Steinen.

Gezieltes Nachfragen der Kunden lohnt sich. Kurze Transportwege und unbedenkliche Arbeitsbedingungen sind garantiert. Und dass ein Stein mit regionalem Bezug sich harmonischer in die Landschaft einfügt als ein mehrere tausend Kilometer weit gereister – wer will das bestreiten?