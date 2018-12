Aussenansicht Mehr Hilfe gegen Parkinson Morbus Parkinson ist eine Erkrankung des Nervensystems. Nichtmedikamentöse Therapien sind ein wichtiger Bestandteil.

Von Dr. Tobias Wächter, Chefarzt

Dr. Tobias Wächter ist Chefarzt der Neurologie der Hotelklinik „Passauer Wolf" in Bad Gögging.

Morbus Parkinson ist eine der häufigsten Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Im neurologischen Zentrum für Bewegungsstörungen im „Passauer Wolf“ Bad Gögging sind wir auf die akutstationäre und rehabilitative Behandlung von Morbus Parkinson spezialisiert. Intensive nichtmedikamentöse Therapien sind dabei – neben der medikamentösen Therapie - ein wichtiger Bestandteil. Denn die aktuelle Studienlage zeigt, dass diese dazu beitragen, die Lebensqualität Betroffener nachhaltig zu steigern, und beeinflussen unter Umständen den Verlauf der Erkrankung positiv.

Um modernste Therapien anbieten zu können, beteiligen wir uns an wissenschaftlichen Projekten, insbesondere mit dem Ziel, die Behandlungsmöglichkeiten bei Morbus Parkinson zu verbessern. Dabei haben wir auch die Zeit nach der Akut- oder Rehabilitationsphase im Blick. So entwickeln wir gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut in Berlin ein Computerprogramm, welches das Training zu Hause erleichtert. Parkinson-Patienten können damit Bewegungselemente aus der LSVT-BIG-Therapie – einem wissenschaftlich etablierten Konzept – selbständig, aber kontrolliert, am Computer durchführen. Seit kurzem verbessert zudem ein Gangroboter die Chancen Betroffener, die Gehfähigkeit wieder zu erlangen oder zu verbessern. Unseren Patienten bieten wir ferner eine Besonderheit der Region an: Mitten in der Hopfenregion hat der Schäfflertanz große Tradition und „Tanzen wie die Schäffler“ ist für Betroffene eine willkommene Therapie. Unsere Erfahrung? Es macht richtig Spaß und zunehmend belegen Studien, dass Parkinson-Patienten von Tanztherapien in hohem Maße profitieren.

Um die Bedeutung nichtmedikamentöser Therapien bei Parkinson zu stärken untersuchen wir – beispielsweise mit bildgebenden Verfahren – wie sich Strukturen im Gehirn von Parkinson-Patienten durch Physiotherapie angleichen können und forschen somit an den Grundlagen für den Erfolg unserer Therapien. Außerdem bestehen zahlreiche klinische und wissenschaftliche Kooperationen, wie z. B. mit der Universität Regensburg. Um unseren Patienten mehr Raum und noch mehr Komfort bieten zu können, wird ab Mitte 2019 der Neubau der Passauer-Wolf-Fachklinik Bad Gögging die Kapazitäten erweitern.