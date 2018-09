Außenansicht Mehr in Bildung investieren Um den gesellschaftlichen Herausforderungen gerecht zu werden, braucht es mehr Wertschätzung für die Bildung.

Ansgar Klinger, Bildungsexperte

Um den gesellschaftlichen Herausforderungen gerecht zu werden, brauchen wir mehr Wertschätzung für die Bildung und eine deutlich bessere Finanzierung. „Öffentliche Bildungsausgaben steigen 2016 auf 128 Milliarden Euro“, verkündete das Statistische Bundesamt mit Blick auf den Bildungsfinanzbericht im Dezember 2017. Diese Aussage ist für wachsende Gesellschaften und prosperierende Ökonomien selbstverständlich. Umgekehrt: In absoluten Zahlen sinkende Bildungsausgaben müssten schlagzeilenverdächtig sein. Und tatsächlich: Gemessen an seiner Wirtschaftskraft, dem Bruttoinlandsprodukt (BIP), investiert Deutschland weniger als der Durchschnitt der OECD- und EU-Staaten in die Bildung. Gemessen am BIP sind die Ausgaben in den vergangenen Jahren sogar geringfügig gesunken. Die Bildung in Deutschland ist im internationalen Vergleich unterfinanziert. Das belegt der OECD-Bericht „Bildung auf einen Blick“ 2018 zum wiederholten Mal. Unter anderem deshalb hatten Kanzlerin Angela Merkel und die Länder-Ministerpräsidenten vor zehn Jahren beim „Dresdener Bildungsgipfel“ angekündigt, dass ab 2015 zehn Prozent des BIP in Bildung und Forschung investiert werden sollten – sieben Prozent in Bildung, drei in Forschung. Abgesehen davon, dass man die in unserem Bildungsföderalismus wichtigen Kommunen an dem Gipfel nicht beteiligt hatte, ist die Bundesrepublik von dem Finanzierungsziel noch weit entfernt. Die jüngsten OECD-Zahlen zeigen für 2015: Hätte Deutschland für die Bildungseinrichtungen des Primär- bis Tertiärbereichs nicht 4,2 Prozent, sondern wie Norwegen 6,4 ausgegeben, stünden 66,9 Milliarden Euro mehr zur Verfügung – beispielsweise um Kindertagesstätten, Ganztagsschulen und Hochschulen entsprechend dem veränderten gesellschaftlichen Bedarf auszubauen oder die Berufs- und Weiterbildung zu stärken. Bildungspolitisch erfolgreiche Staaten haben in der Vergangenheit einen anderen Weg als Deutschland beschritten: Sie haben ihre Bildungsausgaben absolut und relativ zu ihrer Wirtschaftskraft deutlich gesteigert. Deutschland muss endlich seine Wirtschaftskraft nutzen, um Quantität und vor allem Qualität des Bildungsangebots zu verbessern. Nur so können die Bildungseinrichtungen den gesellschaftlichen Herausforderungen gerecht werden.