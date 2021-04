Aussenansicht Mehr Mut für die Bildung Guter Bildung kommt eine herausragende Rolle für unseren Wohlstand in Deutschland zu, meint unser Gastautor.

Achim von Michel, PR-Berater

Ohne Bildung gibt es keine Innovationen – guter Bildung kommt daher eine herausragende Rolle für unseren Wohlstand in Deutschland zu. Umso schwerwiegender ist es, dass die Pandemie langanhaltende Schließungen von Ausbildungsstätten mit sich bringt. Jetzt stehen die Abschluss- und Abiturprüfungen unmittelbar bevor. Es wäre fatal, wenn den Schulabgängern durch das von Einschränkungen geprägte Schuljahr auf Dauer ein „Corona-Makel“ anhaften würde. Durch das planmäßige Abhalten der Abiturprüfungen lässt sich zumindest das Argument, dass 2021 nur ein „Not-Abitur“ ohne schriftliche Abschlussprüfungen möglich sei, entkräften. Doch auch so ist der Schaden bereits enorm: Schätzungen des ifo-Institutes zufolge gehen durch den entfallenden Unterricht den Schülern im Schnitt 4,5 Prozent ihrer zukünftigen Lebenseinkommen – und damit auch Steuereinnahmen in Milliardenhöhe – verloren. Gleichzeitig hat die Pandemie beim Thema Homeschooling die Schwächen der Digitalisierung im Bildungswesen gnadenlos offengelegt. Deutschland investiert einfach zu wenig in sein Bildungssystem – das wird durch die OECD belegt.

Immerhin hat die Bundesregierung 2019 den Digitalpakt Schule verabschiedet und ihre Bildungsausgaben in den vergangenen Jahren konsequent gesteigert. Beim Digitalpakt ist jedoch zu bemängeln, dass von einem Volumen von mittlerweile rund sieben Milliarden Euro bis Ende 2020 nur rund 1,4 Milliarden in Anspruch genommen wurden. So überrascht es auch nicht, dass Probleme bei der digitalen Ausstattung der Schulen bestehen bleiben: Trotz Pandemie verfügen hierzulande nur ein Drittel der Schulen über eine effektive Online-Plattform. Auch hier belegt die Bundesrepublik einen Platz im unteren Drittel der OECD-Staaten. Ein anderes Negativbeispiel ist die Versorgung der Schulen mit einem eigenen WLAN-Netz: Bis beispielsweise in München sämtliche Schulen mit einem sicheren WLAN-Netz für den Unterricht ausgestattet sind, ist es voraussichtlich 2025. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft in Bayern engagiert sich daher massiv beim Thema Digitalisierung der Bildung. Denn wenn sich in der Bildungspolitik des Landes nicht schleunigst etwas ändert, werden die Langzeitfolgen für unsere Wirtschaft verheerend sein.

Der Autor (Foto: Wordup PR) ist Landesbeauftragter für Politik im Bundesverband mittelständische Wirtschaft in Bayern (BVMW).

