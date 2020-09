Aussenansicht Mehr Sonnenstrom statt mehr Bürokratie Wer eine Photovoltaikanlage will, tritt eine bürokratische Lawine los. Jetzt wäre die Chance da, das nachhaltig zu ändern.

Von Hermann Dannecker, Energieberater

Merken

Mail an die Redaktion Der Autor Hermann Dannecker ist Mitbegründer und einer der beiden Bundesvorsitzenden des Deutschen Energieberater-Netzwerks DEN e.V., dem 700 Architekten, Ingenieure und Techniker angehören. Foto: DEN / Kerstin Jana Kater

Sonnenstrom und Solarwärme vom eigenen Dach – das Potenzial ist riesig. Doch der Weg zum eigenen Kraftwerk ist recht steinig. Es könnte aber alles viel einfacher sein. Abertausende von Hausdächern bieten sich in Deutschland an und warten nur darauf, dass man auf ihnen Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen montiert. Aber nein – wer auf den Gedanken kommt, sich selbst mit eigenproduziertem Strom oder selbstgewonnener Wärme vom Dach zu versorgen, bekommt es erst einmal mit der Bürokratie zu tun – in Form von Gewerbeaufsicht und Finanzamt.

Die technische Seite einer solchen Installation ist das eine. Da helfen Energieberater und versierte Fachfirmen weiter. Die juristisch-finanzielle Seite ist das andere. Wer da keinen Steuerberater zurate ziehen kann, muss sich sehr den Kopf zerbrechen. Und wer als Vermieter gar auf den Gedanken kommt, seinen Mietern selbstproduzierten Strom anzubieten, tritt eine Lawine bürokratischer Hindernisse los. Kein Wunder, dass so mancher frühzeitig aufgibt. Ginge es nicht auch einfacher?

Wer als Vermieter auf den Gedanken kommt, seinen Mietern selbstproduzierten Strom anzubieten, tritt eine Lawine bürokratischer Hindernisse los.



Wenn vor Jahren ein inzwischen wieder aktiver Politiker von der Steuererklärung sprach, die auf einen Bierdeckel passt, war das vielleicht etwas übertrieben. Aber brauchen wir in einer Zeit, in der junge Menschen für mehr Klimaschutz und erneuerbare Energien auf die Straße gehen, höchstkomplizierte Regelungen, die so manchem Häuslebauer sogleich jegliche Motivation in dieser Hinsicht nehmen? Wäre es nicht vornehme Aufgabe für den Gesetzgeber, diese Dinge möglichst einfach und transparent zu gestalten und so möglichst viele Menschen zu bewegen, ihr Geld in moderne und klimafreundliche Energietechnik zu stecken? Die anstehende Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes EEG böte eine Chance dafür. Aber wie es mit Blick auf einen ersten Entwurf aussieht, wird auch dies ein frommer Wunsch bleiben.

Die vorgeschlagenen Ausschreibungsmodelle verkomplizieren die ganze Sache. Wir bräuchten vielmehr eine Vereinfachung bei der Erzeugung von eigenverbrauchtem Strom als auch beim Mieterstrom. Hausdächer könnten mehr als bisher für PV-Anlagen genutzt werden – das ist sicher. Man sollte diese Gelegenheit nützen, um bürokratisch abzuspecken – und damit nachhaltig energetisch aufzurüsten.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.