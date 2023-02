Statistisches Landesamt Mehr Studienanfänger an bayerischen Hochschulen

An den bayerischen Hochschulen haben 2022 mehr Männer und Frauen ein Studium aufgenommen als im Jahr davor. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Fürth berichtete, schrieben sich zum Sommersemester 2022 und dem darauffolgenden Wintersemester 74.795 Personen zum ersten Mal für ein Studium ein - das sind rund 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

dpa