Umfrage Mehrzahl der Bayern für eine Reduzierung des Landtags von Alexander Kain

Mail an die Redaktion Die FDP befürchtet, der bayerische Landtag könnte genauso „zunehmen“ wie der Bundestag. Foto: dpa

Die Bayern wünschen sich ein Volksbegehren für eine Verkleinerung des Landtags. Das geht aus einer Umfrage hervor, die die FDP in Auftrag gegeben hat und die der Mediengruppe Bayern vorliegt.

Demnach wünschen sich 68 Prozent der Befragten ein solches Volksbegehren. Lediglich 15 Prozent lehnen dies hingegen ab, 17 Prozent waren sich nicht sicher oder machten keine Angaben.







Verkleinerung bei allen Altersgruppen willkommen

Die Zahl derer, die ein Volksbegehren zur Verkleinerung des Landtags begrüßen würden, überwiegt über sämtliche Altersgruppen hinweg – womit eine Landtagsverkleinerung kein spezielles Thema nur der Jungen oder nur der Älteren wäre, so die Umfrage. Der Wunsch nach einem Volksbegehren zur Verkleinerung des Landtags ist zudem nicht abhängig vom Bildungsstand – in sämtlichen Bildungsgruppen, von Hauptschulabschluss bis Abitur und höher, spricht sich jeweils die absolute Mehrheit für das Volksbegehren aus, wie die Umfrage zeigt.

„Unser Volksbegehren findet breite Unterstützung“, sagt der bayerische FDP-Partei- und –Fraktionschef Martin Hagen der Mediengruppe Bayern und kündigt an, dass die FDP nun mit der Unterschriftensammlung für ein entsprechendes Volksbegehren nun offiziell starten wird: „Ende September beginnen wir mit dem Sammeln der Unterschriften. Die Menschen wollen kein XXL-Parlament. Gerade in Zeiten, in denen viele Bürger den Gürtel enger schnallen müssen, ist ein weiteres Aufblähen des Landtags nicht vermittelbar.“

FDP befürchtet Aufblähen wie beim Bundestag

Hintergrund des FDP-Vorstoßes ist das Aufblähen des Deutschen Bundestages, wo nach der Wahl 2021 statt der 598 im Wahlgesetz vorgesehenen Bundestagsabgeordneten durch Überhang- und Ausgleichsmandate nun 736 Bundestagsabgeordnete sitzen. Eine solche Entwicklung befürchtet die FDP auch für den Bayerischen Landtag, wo schon derzeit statt der in der Bayerischen Verfassung festgelegten 180 Landtagsabgeordneten insgesamt 205 Landtagsabgeordnete sitzen. Nach der Landtagswahl im kommenden Jahr könnten es sogar noch deutlich mehr werden. Versuche der FDP, die übrigen Landtagsfraktionen für eine Verkleinerung zu gewinnen, waren fehlgeschlagen – weshalb die FDP nun den Weg eines Volksbegehrens einschlagen will.