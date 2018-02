International Merkel: Deutsche Afrika-Politik muss sich verändern Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält eine Weiterentwicklung der deutschen Afrika-Politik für erforderlich. Die Entwicklungspolitik müsse sich verändern, sagte sie am Samstag in ihrer wöchentlichen Videobotschaft.

Mail an die Redaktion Bundeskanzlerin Angela Merkel. Foto: Kay Nietfeld

Berlin.„Es muss wirklich Entwicklung sein und nicht nur Unterstützung.“ Es gehe darum, ähnlich wie beim Marshall-Plan für Europa nach dem Zweiten Weltkrieg jetzt in Afrika wirtschaftliche Dynamik zu entfalten. „Hier sehe ich ganz Europa in der Pflicht. Im Grunde ist es eine Aufgabe der entwickelten Welt.“

Auch in Deutschland müssten neue Mechanismen entwickeln werden, etwa um Afrika bessere Kreditmöglichkeiten einzuräumen, die Zusammenarbeit mit der afrikanischen Entwicklungsbank und die Kreditfähigkeit afrikanischer Unternehmen zu verbessern sowie die Zinslast zu senken. „Also hier geht es wirklich darum, große Infrastrukturprojekte in Gang zu bringen, Start-ups zu fördern, den Mittelstand voran zu bringen, damit daraus auch Arbeitsplätze entstehen.

Die Kanzlerin wird am kommenden Mittwoch den Staatspräsidenten Ghanas, Nana Akufo-Addo, in Berlin empfangen. Merkel sagte, sie sehe in Ghana zwar noch Schwierigkeiten, etwa bei guter Regierungsführung. „Aber ich finde, dass der Präsident einen sehr mutigen Weg eingeschlagen hat. Das spiegelt sich auch schon in besseren Wirtschaftsdaten wider.“

Die Kooperation mit Afrika war auch ein Schwerpunkt der deutschen G20-Präsidentschaft im vergangenen Jahr.