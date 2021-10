Auszeichnung Merkel erhält den Europapreis Karl V. Bundeskanzlerin Angela Merkel erhält in Madrid den Europapreis Karl V. als Anerkennung ihrer politischen Dienste für Europa.

Merken

Mail an die Redaktion Bundeskanzlerin Merkel erhält den Europapreis Karl V. Foto: Christoph Soeder/dpa

Madrid.Bundeskanzlerin Angela Merkel erhält am Donnerstag den diesjährigen Europapreis Karl V. in Spanien. Der Christdemokratin werde die Auszeichnung in Anerkennung ihrer langjährigen politischen Dienste für Europa verliehen, hatte die Jury der Europäischen und Iberoamerikanischen Akademie der Yuste-Stiftung kürzlich mitgeteilt. Die scheidende Bundeskanzlerin sei stets eine „unerschütterliche Verfechterin des europäischen Integrationsprozesses und der wichtigen strategischen Rolle Europas auf der internationalen Bühne“ gewesen.

Von König Felipe überreicht

Die 1992 gegründete Akademie der Stiftung verleiht den angesehenen Europapreis Karl V. seit 1995. Die Auszeichnung wird vom spanischen König Felipe VI. im Königlichen Kloster von Yuste in der westspanischen Provinz Cáceres überreicht. In einem Palast neben dem Kloster verbrachte der erkrankte Karl V. 1558 seine letzten Tage. Er war bis zu seiner Abdankung 1555 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches.