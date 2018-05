Parlament Merkel muss Farbe bekennen Vor dem Auftritt der Kanzlerin in der Generaldebatte des Bundestags steigt die Spannung. Es geht um Richtungsentscheidungen.

Von Reinhard Zweigler, Berlin-Korrespondent

Merken

Mail an die Redaktion Olaf Scholz und und Angela Merkel: Gestern stand der Finanzminister bei der Generaldebatte im Rampenlicht, heute hat die Bundeskanzlerin ihren großen Auftritt. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Wie geht es nach der Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch Donald Trump weiter?

Weder der mit viel Pomp inszenierte Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron noch der „Arbeitsbesuch“ von Angela Merkel im Weißen Haus hatten den US-Präsidenten von seinem Plan abbringen können, das Atomabkommen mit dem Iran aufzukündigen. Nun liegt es auch an Merkel, die Scherben zusammen zu kehren und den politischen sowie wirtschaftlichen Schaden so klein wie möglich zu halten. Ungewöhnlich scharf hatte die Kanzlerin Trump kritisiert: „Wenn jeder macht, worauf er Lust hat, ist das eine schlechte Nachricht für die Welt.“ Dabei dürfte Merkel künftig eine Doppelstrategie verfolgen: Erstens stimmt sich die Bundesregierung – etwa der Außen- sowie der Wirtschaftsminister – mit den EU-Partnern ab, um gegenüber dem Iran mit einer Stimme zu sprechen. Auch Moskau und Peking müssen für die Aufrechterhaltung des Atomvertrages gewonnen werden. Zweitens werden die Kontakte und Gespräche mit den USA intensiviert. Denn noch ist völlig unklar, welche Konsequenzen aus den US-Sanktionen gegen den Iran für deutsche Unternehmen erwachsen. Merkel will das Schlimmste verhüten. Sie muss erklären, wie deutsche Firmen mit Iran-Geschäften geschützt beziehungsweise wie ihnen geholfen werden kann.

„Wenn jeder macht, worauf er Lust hat, ist das eine schlechte Nachricht für die Welt.“ Angela Merkel



Was wird aus der transatlantischen Partnerschaft und den Handelsbeziehungen zu den USA?

Das Bündnis mit den USA war über sieben Jahrzehnte ein Grundpfeiler der deutschen und west-europäischen Politik. Trump stellt die westliche Gemeinschaft nun vor die größte Zerreißprobe. Er entfernt sich von gemeinsamen Werten, wie etwa dem Völkerrecht. Außerdem versucht er, den freien Welthandel durch Protektionismus, durch den Schutz der eigenen Wirtschaft etwa über Strafzölle gegen bestimmte Produkte – etwa Stahl- und Aluminiumerzeugnisse – zu ersetzen. In Verhandlungen mit der US-Administration drängen Brüssel und Berlin auf Ausnahmeregelungen. Zugleich kreidet Trump der Kanzlerin die enormen deutschen Handelsüberschüsse mit den USA und höhere Zölle – etwa für Autos aus den USA – an. Das ist zwar nicht von der Hand zu weisen, doch die Kanzlerin kann der Wirtschaft keine Drosselung ihrer Exporte vorschreiben. Zu der von Trump kategorisch geforderten Erhöhung der deutschen Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts dürfte sich Merkel weiter hinhaltend defensiv verhalten. Sie sagte Trump in Washington eine Erhöhung des Wehretats zu. Das Zwei-Prozent-Ziel kann Deutschland jedoch in absehbarer Zeit nicht schaffen.

Welche Russland-Politik verfolgt Merkel und wie entwickelt sich das Verhältnis zu Wladimir Putin?

Mit seiner Hardliner-Politik bringt Trump ausgerechnet in die gespannten Beziehungen zwischen Merkel und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Bewegung. Trotz der bestehenden tiefen Differenzen – Krim-Annexion, Krieg in der Ostukraine, Russlands Eingreifen in Syrien oder dem Fall des Giftanschlags auf den ehemaligen Agenten Skripal sowie Verletzungen von Menschenrechten und Meinungs- und Pressefreiheit in Russland – hat die Kanzlerin zuletzt mehrfach mit dem Kremlchef telefoniert. Am kommenden Freitag trifft sie sich in Sotschi mit Putin. Es ist das erste Treffen nach beider Wiederwahl. Es könnte sogar zu einer Art „Tauwetter“ zwischen Moskau und Berlin kommen. Zugleich jedoch muss Merkel erklären, was aus den EU-Sanktionen gegen Russland wird, die als Reaktion auf die russische Besetzung der Krim verhängt worden waren. Selbst in der Union, aber auch in der SPD, bei FDP, Linken sowie in der AfD, gibt es Stimmen, diese Beschränkungen im Handel mit Russland schrittweise zurückzufahren. Merkel dürfte dies jedoch erneut ablehnen, solange Moskau etwa in der immer noch umkämpften Ostukraine kein Entgegenkommen zeigt. Zugleich ist Merkel klar, dass es ohne Russland keine Fortschritte in Syrien geben wird.

Wie soll Deutschland fit gemacht werden für die digitale Zukunft und die Industrie 4.0?

Die Bundeskanzlerin hat im Rahmen der Hightech-Strategie das Thema Digitalisierung und „Industrie 4.0“ zwar zur „Chefsache“ erklärt, doch derzeit herrscht zwischen den Ministerien und dem Kanzleramt ein erhebliches Kompetenzwirrwarr. Sie machte den neuen Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) zum Koordinator für Fragen der Digitalisierung mit dem hochtrabenden Titel „Chief Digital Officer der Bundesregierung“. Der Experte für Details der Glasfaser- und Blockchain-Technologie soll Kompetenzen und Zuständigkeiten besser bündeln als sein Vorgänger, der heutige Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Doch daneben gibt es die von Horst Seehofer installierte Staatsministerin Dorothee Bär (CSU), ebenfalls im Kanzleramt. Noch dazu hat Merkel ihre enge Vertraute Eva Christiansen zur Chefin der neuen Abteilung Politische Planung, Innovation und Digitalpolitik gemacht. Die Mittel für den Ausbau des Breitbandnetzes vergibt derweil Verkehrs- und Digitalminister Andreas Scheuer (CSU). Die Frage ist, ob Vodafone der teilweise recht unflexiblen Telekom auf diesem Feld Konkurrenz machen kann. In den 14 Bundesministerien befassen sich nicht weniger als 244 Teams in 76 Abteilungen – insgesamt 482 Mitarbeiter – mit digitalen Fragen. Merkel müsste erklären, wie das Ziel – Gigabit-Netze bis in jede Region, jede Gemeinde bis zum Jahr 2025 – konkret umgesetzt und finanziert werden soll.

Wie soll die EU reformiert werden und wie entwickeln sich die Beziehungen zu Frankreich?

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist mit einem ganzen Strauß von Vorschlägen zur Reform der EU schon im September 2017 vorgeprescht. Von der Kanzlerin war dazu kaum etwas Konkretes zu hören. Nun hat sie zumindest einen Zeitplan genannt. „Wir haben festgelegt, dass wir bis Mitte des Jahres wichtige Entscheidungen zur Wiederbelebung Europas treffen wollen“, versicherte sie Macron bei seinem Berlin-Besuch im April. Es geht um die Schwerpunkte Wirtschafts- und Währungsunion, um die Bankenunion sowie eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Während die Banken- sowie die Kapitalmarktunion aus Merkels Sicht „gar kein Problem“ darstellen, ist man sich bei der geplanten gemeinsamen Einlagensicherung noch weitgehend uneins. Deutsche Sparer dürfen keinesfalls für Verluste ausländischer Banken in Anspruch genommen werden. Zugleich könnte sich Merkel zu wesentlich größeren Anstrengungen und zu mehr gemeinsamer Sicherheits-, Wirtschafts- und Verteidigungspolitik in der EU bekennen.

Welche Migrations- und Flüchtlingspolitik verfolgt Merkel und welche Rolle spielt dabei Horst Seehofer?

Merkels Mantra lautet, das Jahr 2015 mit weitgehend unkontrollierter Zuwanderung von Flüchtlingen dürfe sich nicht wiederholen. Auch dabei gibt es eine Mehrfachstrategie. Innenminister Horst Seehofer muss dafür sorgen, dass die Spanne von jährlich 180 000 bis 220 000 Zuwanderungen von Kriegsflüchtlingen sowie Asylbewerbern eingehalten wird und dass wesentlich mehr abgelehnte Ankömmlinge als bisher in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden. Merkel dürfte froh über den schwer errungenen Kompromiss beim Familiennachzug sein. Ab 1. August dürfen demnach 1000 Personen monatlich nachgeholt werden. Außerdem wird die Kanzlerin die milliardenschweren Anstrengungen Deutschlands ins Feld führen, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Auf der anderen Seite könnte Merkel auf das geplante Gesetz zum Fachkräftezuzug verweisen. Maßgeblich für den Zuzug sollen der Bedarf der Wirtschaft, die Qualifikation, das Alter, Sprachkenntnisse sowie der Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzes sein.

Mehr Politiknachrichten lesen Sie hier.

Investitionen sinken Dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) die Investitionen des Bundes von 37,9 Milliarden Euro in diesem Jahr auf 33,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 senken will, rief die Opposition auf den Plan. Die Grünen sprachen gestern von einem „Offenbarungseid“, die Linken erklärten den Minister zum „Sicherheitsrisiko für Brücken, Krankenhäuser und Universitäten“. Aber auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) wollen wesentlich mehr Geld für ihre Häuser.

Scholz wiederum erklärte die Verringerung der Investitionen damit, dass ab 2020 nicht mehr die sogenannten Entflechtungsmittel – also drei Milliarden Euro des Bundes jährlich für die Verkehrsinfrastruktur in den 16 Bundesländern – enthalten seien. Im Zuge der Neuordnung der Bund-Länderbeziehungen erhalten die Landesregierungen künftig einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer. Im Gegensatz zur bisherigen Regelung gelten diese Gelder als Transferleistung und nicht mehr als Investition.

Unklar ist zudem noch der künftige deutsche EU-Beitrag. Während Scholz nach dem Austritt Großbritanniens mit zehn Milliarden Euro mehr für den EU-Haushalt rechnet, hat Brüssel bereits zwölf Milliarden Euro mehr verlangt. (rzw)