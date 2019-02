Aussenpolitik Merkel rechnet mit Trump ab Bei der Münchner Sicherheitskonferenz gibt es Standing Ovations für die Bundeskanzlerin. Sie hat das Rededuell gewonnen.

Kanzlerin Angela Merkel hielt am Samstag ihre Rede.

München.Am Ende ihrer Rede fragt Angela Merkel, wer denn nun die Puzzleteile wieder zusammensetzt, in die die Welt gerade zerfällt. „Nur wir alle zusammen“, antwortet sie selbst. Dann passiert etwas, das völlig ungewöhnlich für die Münchner Sicherheitskonferenz ist: Der Applaus hört nicht wie sonst nach nur wenigen Sekunden auf. Er wird sogar lauter. Im Publikum stehen einzelne auf, dann immer mehr. Standing Ovations.

So etwas ist bei dem wichtigsten sicherheitspolitischen Expertentreffen der Welt die absolute Ausnahme. Als der nächste Redner, US-Vizepräsident Mike Pence, gut eine Stunde später seine Rede mit den Worten „Freiheit gewinnt immer“ beendet, ist dann auch schon wieder alles wie immer. Kurzer Beifall. Und weiter geht’s.

Sie redet an gegen Trump und seinen Gesandten

Wenn es nach dem Applaus geht, hat die Bundeskanzlerin das Rededuell also klar gewonnen. Eigentlich sollte sie in München mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über Europa sprechen. Macron sagte aus innenpolitischen Gründen ab. So verschob sich der Schwerpunkt ihrer Rede komplett. Statt mit Macron redet sie am Samstagvormittag gegen US-Präsident Donald Trump und seinen Gesandten Pence. Die Kanzlerin erwähnt Trump zwar kein einziges Mal. Aber fast alles was sie sagt, richtet sich an seine Adresse: Unter anderem verteidigt sie das von den USA attackierte Atomabkommen mit dem Iran. Und sie kritisiert den geplanten Abzug der US-Truppen aus Syrien und den möglichen Rückzug aus Afghanistan. Sie lässt die US-Forderung nach noch mehr Verteidigungsausgaben an sich abprallen.

Viele mögen Merkel schon abgeschrieben haben, seit sie angekündigt hat, nur noch bis zur nächsten Wahl Kanzlerin bleiben zu wollen. In München zeigt sie, dass sie zumindest außenpolitisch noch etwas vorhat. Sie hat sich die Rettung der auf internationalen Regeln und Organisationen basierenden Weltordnung auf die Fahnen geschrieben, die von Trump seit zwei Jahren attackiert wird.

Merkel ist nicht die einzige Opposition für Trump

Merkel ist aber nicht die einzige Opposition, auf die Pence in München trifft. Auch die Trump-Gegner aus den USA sind in München stark vertreten, angeführt von der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und dem möglichen demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden.

Es war wohl der wichtigste deutsche Beitrag bei einer Sicherheitskonferenz, seit der damalige Bundespräsident Joachim Gauck 2014 mehr Verantwortung Deutschlands in der Welt einforderte. Die Kanzlerin knüpft daran an. Was sie schuldig bleibt, ist eine Antwort auf die Frage, was die Konsequenzen aus der Krise sein sollten: Sie sagt nicht, ob die EU langfristig eine echte militärische Unabhängigkeit anstreben sollte. Sie sagt auch nicht, dass Deutschland riesige Summen in Verteidigung investieren müsste, um irgendwann einmal Einsätze ohne amerikanische Unterstützung absolvieren zu können. Viele Fragen bleiben unbeantwortet.

Am Ende der Konferenz herrscht dann kaum weniger Ratlosigkeit als zu Beginn. „Wenn ich nach Hause komme, werde ich deprimiert sein“, sagt der libanesische Verteidigungsminister Elias Bou Saab. „Hier werden zwar alle Probleme besprochen, aber es wird nicht über Lösungen geredet.“

