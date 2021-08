Bundesregierung Merkel reist zu Gesprächen mit Putin nach Moskau Das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland ist angespann - aus unterschiedlichen Gründen. Nun wurde bekannnt, dass Bundeskanzlerin Merkel kommende Woche nach Russland reisen wird.

Mail an die Redaktion Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird in der kommenden Woche nach Moskau reisen. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa

Berlin.Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am nächsten Freitag nach Moskau. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin mit.

Der Kreml in Moskau bestätigte das Treffen Merkels mit Präsident Wladimir Putin. Einzelheiten des Programms würden Anfang der Woche bekanntgegeben, sagte Seibert. Dem Kreml zufolge geht es um die Beziehungen zwischen beiden Ländern sowie um aktuelle internationale Fragen. Details wurden nicht genannt.

Die Beziehungen zwischen Berlin und Moskau sind wegen verschiedener Konflikte sehr angespannt, etwa wegen der Inhaftierung des Kremlgegners Alexej Nawalny. Moskau sieht sich zudem zu Unrecht in die Verantwortung genommen für den Mord an einem Georgier in Berlin und den Hackerangriff auf den Bundestag 2015. Merkel war zuletzt Mitte Januar vergangenen Jahres in Moskau.

Nach dem Besuch in der russischen Hauptstadt ist für Sonntag kommender Woche auch eine Reise der Kanzlerin in die Ukraine geplant. Details dazu sollen nach Angaben des Sprechers ebenfalls erst in der kommenden Woche bekanntgegeben werden.

