Bilanz Merkel war ein Glücksfall für Europa In 16 Jahren Kanzlerschaft hat die Regierungschefin mit Verlässlichkeit und Vernunft viele Krisen überstanden.

Reinhard Zweigler, Berlin-Korrespondent der Mittelbayerischen

Mail an die Redaktion Unser Autor zieht Bilanz über die Zeit als Regierungschefin von Angela Merkel. Foto: OLIVIER MATTHYS/AFP

Berlin.Vermutlich werden von Angela Merkel kaum große Reden zu Europa im kollektiven Gedächtnis haften bleiben. Aber einige Kernsätze schon. Etwa: Scheitere der Euro, dann scheitere Europa und das dürfe nicht passieren, was die Kanzlerin auf dem Höhepunkt der Schuldenkrise 2010 sagte. Oder dass die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union zu ihrem Glück vereint seien. In den 16 Jahren ihrer Kanzlerschaft hat Merkel nicht so sehr mit visionären Reden geglänzt, sondern mit Vernunft und Verlässlichkeit dazu beigetragen, dass schwere Krise gemeistert und vor allem die Union der sehr unterschiedlichen Mitgliedsstaaten zusammengehalten werden konnten. Den EU-Austritt der Briten kann man ihr nun wahrlich nicht anlasten.

