Regierung Merkel will die Wogen glätten Die schwarz-rote Koalition steckt in einer schwierigen Lage. Die Bundeskanzlerin braucht einen Neustart.

Von Sascha Meyer und Marco Hadem

Mail an die Redaktion Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besuchte gestern die Benediktiner-Abtei in Ottobeuren. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Berlin.Gern beteuern Politiker von Union und SPD, wie sehr die große Koalition an Verbesserungen für den Alltag vieler Bürger arbeite – bei Pflege, Rente, Wohnen. Doch der Dauerzank in der Regierung hat bisher fast alles überdeckt.

Für Merkel geht es im 14. Jahr ihrer Kanzlerschaft um nicht weniger als eine Art Neustart aus kritischer Lage. Da war der nahezu unendliche Flüchtlingsstreit und dann die Regierungskrise um die Ablösung von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Dann folgte die Abwahl ihres langjährigen Vertrauten Volker Kauder (CDU) vom Vorsitz der Unionsfraktion. Merkel gestand ihre Niederlage ein. Doch welche Folgen hat das Beben noch?

Schnell bemühte Merkel sich, wieder Ruhe ins Spiel zu bringen. Sie ließ erkennen, dass sie beim CDU-Parteitag im Dezember wieder als Vorsitzende kandidieren will. Tatsächlich geht es nun zu allererst darum, wieder in einen Normalmodus des Regierens zu finden.

Angela Merkel reiste nach Bayern

Gestern reiste Merkel nach Bayern, ins Benediktinerkloster Ottobeuren. Ein Termin ganz nach ihrem Geschmack. Klassische Musik und ein Herzensthema: Europas Zukunft. Vor dem Kloster holt sie kurz die Kritik ein – auf dem Marktplatz skandieren einige AfD-Anhänger etwas von „Volksverrat“, ihnen stehen linke Gegendemonstranten gegenüber, dazwischen Polizei.

Anders als bei der Bundestagswahl 2017 in Bayern spielt die Kanzlerin in der CSU-Kampagne für die Landtagswahl keine Rolle. Die Zahl der Merkel-Anhänger in der CSU ist überschaubar geworden. Einer der wenigen ist Theo Waigel. Er hat sie gestern auch eingeladen.

Waigel: Umgang zwischen CSU und CDU liebevoll

Und der Ex-Bundesfinanzminister versucht gleich zu Beginn seiner Rede, den Dauerstreit zwischen CSU und CDU zu relativieren: Der derzeitige Umgang der Schwesterparteien sei im Vergleich zum historischen Kreuther-Trennungsbeschluss der CSU von 1976 unter Franz Josef Strauß „geradezu liebevoll“, betont er.

Und die Kanzlerin? Sie findet in ihrer Rede Worte, die in der CSU gut ankommen: Nur eine Verwurzelung in der eigenen Heimat ermögliche Weltoffenheit. Merkel weiß, dass die Beziehungen zwischen ihr und der CSU fragil sind – und Folgewirkungen des Bayernwahl-Ergebnisses auf Berlin hochgradig unberechenbar.

