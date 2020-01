Politik Merkel will Gefangene in Türkei befreien Beim Treffen des türkischen Staatschefs und Angela Merkel ging es um strittige Themen. Auch um die deutschen Inhaftierten.

In der Beziehung von Deutschland und Türkei überschatten immer wieder Krisen den Dialog.

Istanbul.Die Liste der Themen ist lang und divers und die Zeit ist knapp. Libyen, Syrien, Flüchtlinge, bilaterale Angelegenheiten und möglicherweise mehr steht im Raum.

Eine Stunde und 45 Minuten sind dafür im Vahdettin-Pavillon im asiatischen Teil der Millionenmetropole Istanbul angesetzt für Gespräche zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Präsident Recep Tayyip Erdogan. Danach steht ein gemeinsames frühes Abendessen an, bevor die Kanzlerin laut Plan um 19.15 Uhr Ortszeit (17.15 Uhr MEZ) wieder abreist.

In den deutsch-türkischen Beziehungen herrscht keine Eiszeit mehr wie noch 2017 und teilweise 2018. Dennoch überschatten immer wieder Krisen die Dialoge. Die Affäre um den inhaftierten türkischen Kooperationsanwalt der deutschen Botschaft in Ankara hat zum Jahresende den Beziehungen erneut einen Schock versetzt. Die Tatsache, dass weiter Deutsche – vor allem mit türkischen Wurzeln – bei der Einreise in die Türkei festgenommen, abgewiesen oder unter Ausreisesperre gestellt werden, ist ein unangenehmer Dauerbrenner.

Merkel kündigte große Bemühungen für Freilassungen an

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nun intensive Bemühungen um die Freilassung von in der Türkei inhaftierter Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft angekündigt. Sie habe mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vereinbart, dass man von Fall zu Fall darüber sprechen werde, wie man zu Lösungen komme, sagte Merkel am Freitag nach einem Gespräch mit Erdogan in Istanbul.

Die Türkei werde sich zudem darum bemühen, dass bald Akkreditierungen für alle interessierten deutschen Journalisten für dieses Jahr ausgestellt würden. Die Pressekarten ausländischer Korrespondenten in der Türkei, die zugleich die Arbeitserlaubnis ist, laufen jedes Jahr Ende Dezember ab und müssen dann neu beantragt werden. Die Türkei hatte solche Akkreditierungen für das vergangenen Jahr in mehreren Fällen zunächst verweigert.

Erdogan: Es kann keine Rede von Benachteiligung deutscher Journalisten sein

Erdogan sagte dazu, die Kommunikationsbehörde sei zuständig für die Vergabe der Pressekarten. „Manche Kreise, die sich an den guten Beziehungen der Türkei zu Deutschland stören“ wollten es so darstellen, als werden deutsche Journalisten anders behandelt als andere Medienvertreter. Es handele sich um eine „Routinebeurteilung“, betonte er. „Ich möchte hier offen und aus erster Hand sagen, dass es keine derartige spezielle Behandlung oder eine negative Doppelmoral gegenüber deutschen Journalisten gibt“, sagte er. Von Problemen oder Benachteiligungen könne keine Rede sein. „Meine Sensibilität in Sachen Pressefreiheit ist ohnehin bekannt und auch mein Kommunikationsdirektor ist diesbezüglich empfindlich“, sagte Erdogan.

Journalisten und Regierungskritiker stehen in der Türkei vor allem seit dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 unter Druck. Erst im Dezember waren sieben Angestellte der oppositionellen Zeitung „Sözcü“ wegen Terrorunterstützung im Zusammenhang mit dem Putschversuch zu Haftstrafen verurteilt worden.

59 Deutsche sind derzeit in der Türkei inhaftiert

Zahlreiche Journalisten sind in der Türkei inhaftiert. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von der Organisation Reporter ohne Grenzen belegt die Türkei Platz 157 von 180.

Nach offiziellen Angaben sitzen derzeit auch 59 Deutsche in türkischen Gefängnissen. Gleichzeitig steigt die Zahl der Deutschen, gegen die eine Ausreisesperre erlassen wurde. Das Auswärtige Amt hatte kürzlich berichtet, der Bundesregierung seien zurzeit 74 solcher Fälle bekannt. Es äußert sich allerdings nicht mehr dazu, wie viele Fälle kriminelle Hintergründe haben und welche sie als „politisch“ einstuft – bei wie vielen es also um Terrorvorwürfe oder Präsidentenbeleidigung geht. Oft reichen jedoch schon kritische Beiträge auf Facebook oder Twitter, um in das Visier der türkischen Behörden zu geraten.

Flüchtlingspolitik war ebenfalls zentrales Thema

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Zeit genutzt, um das Thema Flüchtlingspolitik anzusprechen. Er forderte die EU auf, mehr Verantwortung für die Versorgung von syrischen Flüchtlingen zu übernehmen. „Dass Europa und die europäischen Länder den Syrern noch mehr und schnellere Hilfe leisten, ist allem voran eine menschliche Verantwortung“, sagte Erdogan am Freitag nach Gesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Istanbul.

Die Türkei hat mehr als 3,6 Millionen Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien aufgenommen. Die Kämpfe rund um die von überwiegend islamistischen Rebellen kontrollierte Region Idlib hatten sich in Syrien zuletzt intensiviert. Das syrische Militär rückte mit Hilfe russischer Luftangriffe weiter in der Region im Nordwesten Syriens vor. Erdogan sagte am Freitag, inzwischen seien rund 400000 Menschen vor der Gewalt in Richtung türkische Grenze geflohen.

Das Thema Flüchtige sorgte schon mehrmals für Konflikte

Im Jahr 2016 hatte Merkel mit der Türkei einen Flüchtlingsdeal ausgehandelt, der Migranten von der Weiterreise in die EU abhalten soll. Erdogan hatte in der Vergangenheit wiederholt gedroht, das Abkommen aufzukündigen.

Im Zentrum des Flüchtlingsdeals der EU mit der Türkei steht ein Tauschhandel: Die EU darf alle Migranten, die illegal auf die griechischen Inseln übergesetzt haben und kein Asyl erhalten, in die Türkei zurückschicken. Im Gegenzug kann für jeden zurückgeschickten Syrer ein anderer Syrer aus der Türkei legal in die EU einreisen. Es wurde zudem vereinbart, dass die EU sechs Milliarden Euro für die Verbesserung der Lebensbedingungen syrischer Flüchtlinge in der Türkei zahlt.

Erdogan trete Menschen-und Bürgerrechte mit Füßen

Der Besuch wird aufmerksam beobachtet – und kritisch. Zum Thema Flüchtlinge warnte der Grünen-Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir vor Merkels Besuch davor, sich nicht vom türkischen Präsidenten erpressen zu lassen. „Wir müssen uns gemeinsam mit unseren EU-Partnern darauf vorbereiten, dass Erdogan im Laufe des Jahres ganz berechnend mehr Flüchtlinge nach Europa schicken wird“, sagte er. Erdogan benutze die Flüchtlingsfrage als „Hebel, um liberale Demokratien zu destabilisieren“. Özdemir sagte, man solle nicht glauben, dass „mit einem besonders zuvorkommenden Umgang“ Erdogan „besänftigt“ werden könne. „Das genaue Gegenteil ist der Fall.“

Ähnlich argumentierte der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Innenpolitisch tritt Präsident Erdogan die Menschen- und Bürgerrechte mit Füßen. Das Parlament ist entmachtet, die Justiz steht unter Kontrolle der Regierung, die Medien sind gleichgeschaltet.“ Und „außenpolitisch geht die Türkei in militärische Alleingänge in Syrien und Libyen und setzt dabei auf islamistische Milizen. All das widerspricht den Verpflichtungen eines Mitglieds der NATO und eines EU-Beitrittskandidaten“, kritisierte der FDP-Fraktionsvize weiter.

Alt-Bundespräsident Joachim Gauck mahnte indessen zur Zusammenarbeit mit dem türkischen Präsidenten in der Flüchtlingspolitik. Gauck sagte der dpa einen Tag vor der Türkei-Reise der Kanzlerin: „Wir sind in Europa in einer schwierigen Position, und wir brauchen eine gewisse Unterstützung von Erdogan.“ Er habe großen Respekt vor der Aufnahmebereitschaft der Türkei.

Beitritt in Europäische Union

Ankara sieht auch den EU-Beitrittsprozess, die Visaliberalisierung mit der EU und das Thema Zollunion im Fokus. Die Türkei ist seit 2005 Kandidat für den Beitritt in der Europäischen Union, die Verhandlungen liegen aber derzeit de facto auf Eis. Hier dürfte die türkische Regierung am Freitag erneut Druck machen.

Dennoch soll der Besuch positive Akzente setzen und Gemeinsamkeiten betonen. Beginnen wird der Tag mit der gemeinsamen Eröffnung eines neuen Campus der Türkisch-Deutschen Universität in Istanbul. Am Morgen trifft sie sich mit Wirtschaftsvertretern. Rund 7400 Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung sind in der Türkei offiziellen Zahlen nach aktiv. Angesichts der angespannten Wirtschaftslage in der Türkei wünscht sich Ankara mehr deutsche Investitionen.

Menschenrechtssituation in Türkei desolat

Auch Vertreter der Zivilgesellschaft soll Merkel treffen. Nach dpa-Informationen ist unter anderem der Medien- und Menschenrechtsanwalt Veysel Ok dabei, der den deutschen Journalisten Deniz Yücel in seinem Prozess wegen Terrorvorwürfen vertritt sowie den deutschen Grünen-Politiker Memet Kilic in einem Verfahren wegen Präsidentenbeleidigung. Andere Teilnehmer der Runde baten anonym zu bleiben.

Gyde Jensen (FDP), Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe im Bundestag, sagte, die Menschenrechtssituation in der Türkei sei nach wie vor desolat. Sie verwies auf „politisch motivierte Ausreisesperren, willkürliche Interpol-Fahndungen nach Oppositionellen im Ausland und Zehntausende Regimekritiker, die wegen Terrorvorwürfen in Haft sitzen“.

