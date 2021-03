Corona Merkel zieht Corona-Notbremse Beschlüsse beim Impfgipfel: Impfstart beim Arzt und mehr Impfdosen für Bayern. Zudem gab es eine unangenehme Ankündigung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verlässt ihre Pressekonferenz. Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich zuvor zu einem «Impfgipfel» zusammengeschaltet.

Berlin.Die Hausärzte in Deutschland sollen unmittelbar nach Ostern routinemäßig in die Schutzimpfungen gegen das Coronavirus einsteigen. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder am Freitag bei einer Telefonkonferenz beschlossen. Vereinbart wurden zudem zusätzliche Impfdosen für vier Bundesländer mit Außengrenzen zu Frankreich und Tschechien sowie für das grenznahe Thüringen. Und dann hatte Merkel noch eine schlechte Nachricht.

Merkel sagte, aktuell gebe es wieder ein exponentielles Wachstum der Infektionszahlen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tage nähere sich der 100 - dem Grenzwert für die Notbremse. „Wir werden leider auch von der Notbremse Gebrauch machen müssen“, sagte sie. Sie hätte sich gewünscht, ohne das Instrument auszukommen. „Aber das wird nicht möglich sein, wenn ich mir die Entwicklung der letzten Tage anschaue“, sagte sie. Am Montag kommen Merkel und die Ministerpräsidenten erneut zusammen, um dann wieder über die allgemeinen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu beraten.

Impfen beim Hausarzt

Nach Ostern sollen auch Hausärzte gegen Corona impfen. Merkel zufolge sollen Hausärzte Dosen bekommen, die die festgelegte Kapazität der Impfzentren übersteigen. Die Zentren sollen bis mindestens Ende September offenbleiben und pro Woche 2,25 Millionen Impfungen schaffen. Für den Start stünden für die Praxen eine Million Impfdosen zur Verfügung - rund 20 pro Praxis und Woche, sagte Merkel.

Die Zahl würde dann aber steigen, sagte die Kanzlerin und erneuerte ihre Prognose, dass bis Ende des Sommers jedem Bürger ein Impfangebot gemacht werden kann. Es sei richtig, jetzt mit den Impfungen in Praxen loszulegen, sagte Merkel.

Auch die Hausärzte sollen sich dabei grundsätzlich an die Impfpriorisierung halten, also Ältere und Vorerkrankte zuerst impfen, erklärte sie. Die Reihenfolge könne dort aber flexibel angewandt werden. Sie habe tiefes Vertrauen darin, dass die Hausärzte wüssten, wer die Impfung am dringendsten benötige, sagte die Kanzlerin.

Die Impfdosen für die Praxen stammen unter anderem aus einem Kontingent, dass der Hersteller Biontech/Pfizer der EU bis Ende März zusätzlich zugesagt hat, wie Merkel mitteilte. Es umfasst nach ihren Worten vier Millionen Dosen, 580.000 davon für Deutschland.

Bayern bekommt mehr Impfstoff

Der Großteil davon soll aber an fünf Bundesländer gehen, die wegen des Pendlerverkehrs an der Grenze zu einem Nachbarland mit hohen Infektionszahlen oder einem hohen Anteil von Mutationen – vor allem wie im Fall Frankreich der südafrikanischen Variante – zu Hotspots geworden sind.

Wie Merkel aufzählte, sollen aus dem Kontingent 80.000 Dosen ans Saarland, 20.000 nach Rheinland-Pfalz, je 100.000 nach Bayern und Sachsen sowie 30.000 nach Thüringen gehen. Grundsätzlich bleibe es aber dabei, dass die Impfdosen nach Bevölkerungsanteil an Impfzentren und Praxen der jeweiligen Bundesländer verteilt werden, sagte Merkel.

Merkel würde sich mit Astrazeneca impfen lassen

Die Regierungschefs und -chefinnen wollten ursprünglich schon am Mittwoch zusammenkommen, um über die Impfkampagne gegen Corona zu beraten. Dies war nach dem vorläufigen Stopp der Astrazeneca-Impfungen verschoben worden. Nach der weitgehenden Entwarnung durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) wird auch in Deutschland wieder mit Astrazeneca geimpft. Merkel hat nach eigenen Worten keine Bedenken gegen den Impfstoff. Sie würde sich damit impfen lassen, aber erst, wenn sie nach der Priorisierung an der Reihe sei, betonte sie erneut. (dpa)