Von Alexander Kain

Edmund Stoiber

München.Sie haben im vergangenen Herbst einen Corona-Impfdurchbruch erlitten. Wie geht es Ihnen heute?

Ich war doppelt geimpft. Trotzdem hat es mich am 23. Oktober letzten Jahres erwischt. Zum Glück hatte ich einen milden Verlauf.

Haben Sie sich zwischenzeitlich boostern lassen?

Ja – auch wenn das gar keine so einfache Angelegenheit war.

Warum?

Weil es zwischenzeitlich die unterschiedlichsten Empfehlungen gab: Erst hieß es, als Genesener solle man ein halbes Jahr warten. Dann wurde das auf fünf Monate reduziert. Schließlich hieß es, es werde empfohlen, sich nach drei Monaten boostern zu lassen. Hinzu kam die Diskussion, ob der Genesene nicht eine viel bessere Immunantwort entwickelt hat – und schließlich wurde debattiert, ob das alles so auch bei Omikron gilt. Da stehst du dann als medizinischer Laie da und überlegst, wie du dich nun am besten verhältst. Ich habe mich dann nach drei Monaten boostern lassen.

Was halten Sie von der Diskussion um die Impfpflicht?

Ich kann mit Blick auf Omikron nachvollziehen, dass man das so unterschiedlich diskutiert. Allerdings finde ich nicht, dass nur das Recht auf die Unversehrtheit des eigenen Körpers gelten kann – es gibt auch eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft. In der Vergangenheit mussten anstehende Operationen verschoben werden, um so das Gesundheitssystem vor Überlastungen zu schützen. Das war zugespitzt gesagt nichts anderes als eine Art Triage zugunsten der Ungeimpften. Omikron hat diese Situation zwar entschärft. Dennoch sehen wir bei Ungeimpften in Deutschland, gerade bei den über 60-Jährigen, nach wie vor schwere Krankheitsverläufe, die durch eine Impfung hätten verhindert werden können.

Was halten Sie von der einsetzenden Corona-Exit-Diskussion und dem Positionswechsel von Markus Söder, der erst hart für den Lockdown gekämpft hat und jetzt für die Lockerungen?

Erstmal fand ich es eine beachtliche Leistung, wie Markus Söder zu Beginn der Pandemie fest gestanden und den Schutz des Lebens über alles gestellt hat – selbst um den Preis erheblicher Freiheitseinschränkungen. Das war richtig. Damals wussten wir noch zu wenig über Corona. Das hat sich aber geändert, Lockerungen sind zunehmend verantwortbar. Nicht zuletzt dadurch, dass wir heute impfen können. Darauf reagiert Markus Söder mit Augenmaß. Das zeigt auch seine politische Kompetenz. Zudem sehen wir doch zunehmend, welch gewaltige wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Schäden Corona verursacht hat. Wir müssen mehr abwägen, um endlich zu einem normalen Leben zurückzufinden. Schließlich gilt es ja nicht nur die Pandemie zu bewältigen.

Wie meinen Sie das?

Deutschland gibt mehr als 1000 Milliarden Euro für Sozialleistungen aus. Das ist fast ein Drittel dessen, was in diesem Land überhaupt erwirtschaftet wird. Das funktioniert nur mit einer gewaltigen Wirtschaftskraft. Diese Wirtschaftskraft haben wir, weil wir mit unseren exzellenten Produkten so viel exportieren. Nun wird von manchen gerade auch bei den Grünen moralisch hinterfragt, ob wir mit Ländern wie China oder Katar noch Handel führen sollen. Wir müssen nur wissen, dass es uns passieren kann, dass dann die Hälfte der Produktion von Audi oder BMW nicht mehr abgenommen wird. Am Ende wird das Auswirkungen auch auf unsere soziale Sicherheit haben. Dann können wir uns eben kein Kurzarbeitergeld mehr leisten und keine Rentenerhöhung. Wissen die Leute das? Und sind sie bereit dazu? Mir wird dieser Aspekt zu wenig diskutiert. Zumal wir ja die Soziale Marktwirtschaft um die Komponente des Ökologischen erweitern müssen. Diese Umstellung der Industriegesellschaft auf Klimaneutralität in Europa bis zum Jahr 2050, in Deutschland bis 2045 und in Bayern bis 2040 wird zu gewaltigen sozialen Umbrüchen führen. Wir ersetzen gerade – ohne Proteste aus der grünen Ecke – deutsche Kernenergie durch Kernenergie aus Frankreich und Kohlestrom aus Polen. Ich kann nicht erkennen, was daran klimafreundlich sein soll. Was ich aber erkenne, ist, dass der Strompreis bei uns steigt und stromintensive Industrie abwandert.

Wie sehen Sie heute Söders Versuch, Kanzlerkandidat zu werden? War es im Nachhinein betrachtet ein Fehler?

Nein. Die CDU war in einer schwierigen Situation. In dieser Situation haben Söder und die CSU ein Angebot gemacht. Denn eines ist klar: Ein CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident war und ist immer auch ein potenzieller Kanzlerkandidat. Ebenso wie es ein CDU-Chef ist.

Ist Friedrich Merz der richtige Mann für die CDU in dieser Zeit?

Absolut ja. Er wäre schon 2018, als Angela Merkel das Amt als CDU-Vorsitzende abgab, der richtige Mann gewesen. Damals hat er auf dem Parteitag, ganz untypisch für ihn, leider keine mitreißende Rede gehalten, und 2019 hat dann Armin Laschet einen sehr starken Auftritt gehabt. Jetzt ist Merz Oppositionsführer und wird Fraktionschef im Bundestag. Und was ich bis jetzt von ihm gesehen und gehört habe, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Er stabilisiert und verändert. Was gleichermaßen klar ist: Die Union funktioniert nur, wenn CDU und CSU Seite an Seite marschieren. Beide Seiten haben das nach den schwierigen Debatten im letzten Jahr verinnerlicht. Friedrich Merz und Markus Söder wissen genau, was in kommender Zeit an Herausforderungen auf sie zukommt und was zu tun ist.

Es gibt Diskussionen, ob CDU und CSU – angesichts der Missbrauchs-Vorgänge in der Kirche – das „C“ im Namen streichen sollten. Was denken Sie?

Die katholische Kirche hat in den 2000 Jahren ihrer Geschichte allerhand Stürme erlebt. Das ist sicherlich heute mit ihre größte Krise, keine Frage. Man steht fassungslos vor dem Umstand, wie wenig das angerichtete menschliche Leid von der Kirche registriert und wie wenig gehandelt worden ist. Das ist für mich das Erschütterndste. Was aber das „C“ angeht, halte ich das für eine falsche Diskussion. Bei unserem „C“ geht es um die christlichen Werte wie die Freiheit und Würde des Menschen, um soziale Gerechtigkeit. Artikel 1 des Grundgesetzes folgt zutiefst dieser christlichen Grundethik – darum geht es bei unserem „C“. Nicht darum, dass sich die Kirche an ihre eigenen Werte nicht gehalten hat. Deshalb darf das „C“ bei uns auch nicht zur Disposition stehen.