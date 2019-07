Bahnverkehr Metropolenbahn: Tschechien erhöht Druck „Fortschritte wären wichtig“: Mit klaren Worten drängt Tschechiens Verkehrministerium auf Beschleunigung bei dem Bahnprojekt.

Von Jana Wolf

Mail an die Redaktion Die ausgebaute Bahnstrecke soll künftig durch Bayern bis Prag führen - ist bislang aber noch Zukunftsmusik.

Berlin.Das tschechische Verkehrsministerium macht Druck beim Ausbau der sogenannten „Metropolenbahn“ von München und Nürnberg bis Prag. Nach Ansicht des Ministeriums gehen die Planungen für das grenzüberschreitende Projekt auf deutscher Seite nicht schnell genug voran. „Wir würden uns natürlich sehr über eine gewisse Beschleunigung freuen, besonders bei der konkreten Planung und Umsetzung“, sagte Lenka Rezková, Sprecherin des tschechischen Verkehrsministeriums der Mittelbayerischen Zeitung in Regensburg. „Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass das Projekt in Deutschland keine Toppriorität im Bereich des Bahnverkehrs hat“, sagte Rezková weiter. „Aber für die tschechische Seite wären einige positive Fortschritte in dieser Richtung sehr wichtig.“

Der Streckenausbau zwischen Bayern und Tschechien ist seit vielen Jahren im Gespräch. Bereits 2016 stimmte der bayerische Landtag zu, mit den Planungen zu beginnen, und stellte Landesmittel dafür in Aussicht. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass das Projekt in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen wird. Seit Ende vergangenen Jahres ist dies der Fall: Im November 2018 wurde die Dringlichkeitsstufe der Ausbaustrecke erhöht.

Bundesverkehrsministerium sieht Tschechien in der Pflicht

Das Bundesverkehrsministerium (BMVI) weist bislang daraufhin, dass die Planungen erst beginnen könnten, wenn es ein Einvernehmen mit der tschechischen Seite über das Gesamtprojekt gebe. „Das positive Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) wird erreicht, wenn zeitgleich bestimmte Ausbaumaßnahmen auf tschechischer Seite im Abschnitt Grenze D/CZ – Pilsen vorgenommen werden“, teilte das BMVI auf Nachfrage mit.

Allerdings nimmt der Streckenausbau auf tschechischer Seite nach Informationen der Mittelbayerischen Zeitung bereits konkrete Züge an. Das tschechische Verkehrsministerium teilt mit, dass die Eisenbahn-Verwaltung (SŽDC) derzeit die Umsetzung der Strecke Pilsen – Domazlice – Landesgrenze detailliert untersucht. Der gesamte Streckenabschnitt auf tschechischer Seite ist in vier Teile gegliedert. Für Abschnitt eins (Pilsen – Stod) habe das Ministerium bereits eine zweigleisige, elektrifizierte Lösung mit einer Maximalgeschwindigkeit von 200 km/h genehmigt. Auf dieser Strecke würden die Vorplanungen bereits laufen. Auf den Abschnitten zwei, drei und vier laufen Vorbereitungen.

In einem Schreiben der SŽDC, das der Mittelbayerischen vorliegt, heißt es zudem, dass der dritte Abschnitt (Stod – Domazlice) im September 2019 in Angriff genommen werden soll. Aufschlussreich in dem Papier ist eine Anmerkung, wonach die SŽDC die DB Netz bereits mehrmals auf diese Planungsschritte hingewiesen habe. „Die Deutsche Bahn beginnt mit der Planung von Ausbaustrecken dann, wenn sie vom Bund einen entsprechenden Auftrag erhält“, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Nachfrage mit. „Im Falle der Metropolenbahn ist dies aktuell noch nicht der Fall.“

Warum die Metropolenbahn wichtig ist Tschechisches Verkehrsministerium: „Wir verstehen dieses Projekt als eine wichtige Eisenbahnverbindung nach Bayern, die bislang fehlt. Im Moment haben wir nur eine einzige akzeptable elektrifizierte Bahnverbindung nach Deutschland, nämlich über Bad Schandau nach Dresden.“

Tschechische Zentrale für Tourismus Deutschland (CzechTourism) „Das Reisen mit dem Zug ist sowohl bei den Deutschen als auch bei den Tschechen sehr beliebt und nimmt weiterhin mit steigendem Interesse an der Umwelt sowohl in Tschechien als auch in Deutschland zu. (…) Doch der aktuelle Zeitunterschied zwischen einer Zugreise und einer Flugreise von München nach Prag ist eindeutig ungünstig für die Zugreise und stellt ein Hindernis für die Nutzung des Zuges als Verkehrsmittel.“

Ulrich Lechte (FDP):

„Die Metropolenbahn wird den innerbayerischen als auch den grenzübergreifenden Verkehr verbessern, denn die Straßen werden entlastet, die Abgasemissionen werden reduziert und die Reisezeit verkürzen sich beachtlich. Projekte wie die Metropolenbahn bringen die Menschen in Europa im Kleinen zusammen und erzeugen dadurch unglaublich viele positive Synergien.“

Stefan Schmidt (Grüne): „Die Metropolenbahn soll von München und Nürnberg über Schwandorf, Regensburg und Furth im Wald nach Prag führen. Alleine die beteiligten Bahnhöfe zeigen die immense Bedeutung dieses Projekts für die Schieneninfrastruktur in der Oberpfalz.“

Marianne Schieder (SPD): „Ohne Ausbau und Elektrifizierung wird die Region östlich Schwandorfs weiter vom Schienenverkehr abgehängt. Ein modernes und leistungsfähiges Schienennetz sowohl für den Personen- als auch für den Güterverkehr ist unser Ziel. Das muss auch in die Grenzräume reichen.“

Karl Holmeier (CSU): „Wir werden alles tun, endlich voranzukommen, weil es sich bei diesem Projekt auch um ein TEN-Projekt (Transeuropäsisches Netz) handelt. Unser Ziel muss sein, wie bei TEN-Projekten gefordert, bis 2030 die Maßnahme abgeschlossen zu haben.“



Kritik an stockenden Planungen der Metropolenbahn

Parteiübergreifend wird wegen der stockenden Planungen Kritik laut. Der CSU-Bundestagsabgeordnete aus Schwandorf, Karl Holmeier, sagte: „Die Region wartet darauf, dass endlich die Zusagen eingelöst werden und mit der Planung begonnen wird.“ Laut dem Regensburger Bundestagsabgeordneten der Grünen, Stefan Schmidt, wird es „allerhöchste Zeit, dass auch auf deutscher Seite das Bundesverkehrsministerium endlich den Planungsauftrag für die Metropolenbahn erteilt. Denn die derzeitige Schienenverbindung von Bayern nach Böhmen ist Jahrzehnte nach dem Fall des Eisernen Vorhangs weit davon entfernt, eine zeitgemäße und attraktive Verbindung zu sein.“

Auch die Schwandorfer SPD-Abgeordnete Marianne Schieder findet, das BMVI könnte die Sache „durchaus mit mehr Nachdruck verfolgen“. Der Regensburger FDP-Abgeordnete Ulrich Lechte stimmt ein: „Hier muss das CSU-geführte Ministerium endlich einen Gang zulegen, denn unsere europäischen Nachbarstaaten warten auf uns.“