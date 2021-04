Aussenansicht Miete muss bezahlbar sein Die „Initiative Bezahlbare Mieten für Regensburg“ fordert unter anderem eine höhere Sozialquote bei allen Neubauten.

Anton Knitl

Der Autor Anton Knitl ist Vorsitzender eines Mieterbeirats. Foto: Anton Knitl/Anton Knitl

Regensburg.Wohl dem, der ein eigenes Häuschen oder eine Eigentumswohnung besitzt oder in einer preisgünstigen Mietwohnung wohnt. Wer auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung ist, kann ein Lied davon singen: Seit Jahren kennen die Mieten nur eine Richtung: nach oben. Nicht nur in der Stadt Regensburg, die bei Neuvermietungen (nach München und mit Ingolstadt) an der Spitze in ganz Bayern liegt.

Steigerung in zehn Jahren um 40 Prozent

Laut einer Analyse des Portals Immowelt stiegen die Netto-Neumieten in Regensburg von 2009 bis 2019 um 40 Prozent. Auch in anderen Städten und auch in den umliegenden Landkreisen wird es immer schwieriger, eine halbwegs bezahlbare Mietwohnung zu finden. Früher gab es als preisgünstige Alternative noch viele Sozialwohnungen. Aber deren Anzahl ist in den letzten 15 Jahren (wegen Auslaufen der Sozialbindung) in Deutschland auf die Hälfte geschrumpft.

Zwar versuchen vor allem städtische Kommunen, dem dramatischen Mangel an bezahlbaren Wohnungen durch den Neubau von öffentlich geförderten Wohnungen (das Nachfolgemodell der Sozialwohnungen) entgegenzuwirken. Aber angesichts des gewaltigen Nachholbedarfs sind diese Bemühungen viel zu halbherzig.

Druck von der Initiative

Kurz: Es kann nicht so weitergehen, sondern es braucht dringend wirkungsvollere Maßnahmen und bessere gesetzliche Grundlagen. Um öffentlich Druck zu machen und von den kommunalen Entscheidungsträgern konsequentere Maßnahmen einzufordern, hat sich in Regensburg die „Initiative Bezahlbare Mieten für Regensburg“ gegründet. Die Initiative hat einen Zehn-Punkte-Forderungs-Katalog erarbeitet, der auf der Homepage „bezahlbare-mieten-regensburg.de“ eingesehen werden kann.

Die Forderungen sind nicht nur für Regensburg, sondern prinzipiell für alle Städte und Landkreise gültig. Sie reichen von Mietenstopp für Wohnungen der Stadtbau GmbH über eine Neubauoffensive und eine höhere Sozialquote sowohl bei der Stadtbau wie bei allen Neubauten, besseres und vorausschauendes städtisches Grundstücksmanagement, Vergabe städtischer Grundstücksflächen nur noch in Erbpacht und an Wohnungsbaugenossenschaften mit unbegrenzter Mietpreisbindung bis zur Förderung alternativer Wohnformen und zu verantwortungsvoller Nachverdichtung und Mischnutzung.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.