Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat entschieden, dass das Volksbegehren „#6 Jahre Mietenstopp" nicht zulässig ist.

Regensburg.Dem Freistaat Bayern kommt insoweit keine Gesetzgebungskompetenz zu. Also kann auch kein Volksbegehren auf eine entsprechende gesetzliche Regelung gerichtet sein. Worum ging es bei dem Volksbegehren? Die Initiatoren wollten für sechs Jahre in angespannten Wohnungsmärkten – wie Regensburg – eine Anpassung der Mieten an die Entwicklung der Vergleichsmieten verbieten. Was auf den ersten Blick vielleicht gut gemeint klingt, ist jedenfalls nicht gut gemacht. Denn auch der Bund hat bereits entsprechende Regelungen erlassen mit Spielraum für die Bundesländer. So kann für Bestandsmietverträge eine Kappung zulässiger Mieterhöhungen um 15 % in drei Jahren erfolgen. Für Neuverträge gilt die „Mietpreisbremse“ und beschränkt Neuvermietungen auf die ortsübliche Vergleichs-miete für entsprechende Objekte plus einem Puffer von zehn Prozent. Beides gilt in Regensburg. Das Volksbegehren im Erfolgsfall Kappung und Puffer auf Null Prozent gekürzt. Über beides wird jetzt nicht das Volk befinden können. Und das ist auch gut so, da die parallele Gesetzgebung auf Bundes- und Landesebene zu einem Regelungschaos führt, das Mieter wie Vermieter gleichermaßen belastet. Das kann gegenwärtig angesichts einer noch schärferen Gesetzgebung in Berlin mit zahlreichen widersprüchlichen Urteilen der Zivilgerichte beobachtet werden. Beschränkungen von Mieterhöhungen helfen aber ohnehin nur den wenigen Glücklichen, die dann einen vergünstigten Wohnraum erlangen – allzu oft Insider, statt ein-kommensschwacher Haushalte. Alle anderen schauen in die Röhre. Denn das eigentliche Problem wird nicht gelöst: Attraktive Schwarmstädte wie Regensburg ziehen mehr Woh-nungssuchende an als Wohnungen gebaut werden. Künstlich vergünstigte Mietpreise verstärken diesen Trend noch. Daher sind andere Instrumente zu nutzen, die auf kommunaler und Landesebene gestärkt werden können. Ausbau im Bestand, Erschließen vorhandener Wohn-flächenreserven, Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, um die umliegenden Wohnungsgebiete an die attraktive Stadt anzuschließen, Erhöhung des Wohnungsgeldes für Familien und Zugangsbenachteiligte (insbesondere einkommensschwache Haushalte und Alleinerziehende) etc. Es gibt also viel Sinnvolles zu tun, um das Problem zu lösen, anstatt den Verteilungskampf zu verschärfen!

