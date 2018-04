Innenpolitik Migration: Seehofer drückt alle Knöpfe Der Bundesinnenminister drückt aufs Tempo: Flüchtlinge sollen schneller geprüft, abgeschoben oder integriert werden.

Von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Jutta Cordt, Präsidentin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, und Bundesinnenminister Horst Seehofer skizzierten am Freitag Eckpunkte dse neuen Masterplans Migration. Foto: Marianne Sperb

Nürnberg.Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will Flüchtlinge in Ankerzentren sammeln. Migranten sollen dort zentral untergebracht und überprüft werden, bis klar ist, ob sie das Land verlassen müssen oder bleiben dürfen. Zunächst sind bis zu fünf Pilotzentren geplant, verteilt auf große Bundesländer. Im Oktober könnten die ersten Einrichtungen öffnen. Auf der Basis der Erfahrungen in den Pilothäusern solle sondiert werden, welche rechtlichen Änderungen für die Aufnahme in Ankerzentren nötig sind; auch Grundgesetzänderungen kämen in Frage, sagte Seehofer.

Schneller und besser prüfen



Die Einrichtungen sind ein Eckpunkt im Masterplan Migration, den der Minister gestern im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) skizzierte. Der Masterplan soll spätestens zur Sommerpause dem Kabinett vorliegen. Die Zentren sollen Asylverfahren dramatisch verkürzen und sicherer machen. Wie viele Einrichtungen wo entstehen, ist unklar. Seehofer: „Sie dürfen nicht zu groß sein, aber auch nicht zu sehr verteilt. Wir müssen da einen guten Mittelweg finden.“ Standort-Kriterien seien vorhandene Erfahrungen und geeignete Infrastruktur, etwa aufgelassene Kasernen. Die Zentren sollen außerdem eng mit den Ländern abgestimmt werden.

Der Innenminister drückt aufs Tempo. Die Debatte um den Kontrollverlust bei Flüchtlingsankünften und die Wahlen im Bund seien ein klares Signal, dass die Bevölkerung sich eine andere Politik wünsche. „Wir müssen überlegen, wie wir für Menschen ohne Schutzstatus einen deutlich höheren Anteil an Rückführungen erreichen, um Akzeptanz in der Bevölkerung zu bekommen.“

Seehofer betont Vertragstreue



Seehofer hatte zuletzt mit seinem Papier zum Familiennachzug von subsidiär Schutzberechtigten scharfe Kritik erhalten. In Nürnberg betonte er: „Ich halte mich strikt an den Koalitionsvertrag, den ich ja auch mit ausgehandelt habe.“

38 Ämter hat der Bundesinnenminister unter sich. Das erste, das er – kurz nach Antritt in der neuen Regierung – besucht, ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Horst Seehofer (CSU) begibt sich am Freitag in Nürnberg an den Quell einer Reihe brisanter Themen, und er fühlt sich dort sichtlich wohl.

Familiennachzug, Abschiebungen, Islam-Debatte, Datenschutz bei Identitätsfeststellungen: Ein Bündel umstrittener Fragen lockt rund 50 Journalisten ins Amt.

Der Minister hatte sich am Vormittag mit Präsidentin Jutta Cordt, Personalvertretern und Abteilungsleitern ein Bild von der Arbeit im Haus gemacht. Das Amt, früher stark in der Kritik wegen eines Gebirges an unerledigten Verfahren und folgenreicher Pannen, kann unter Präsidentin Jutta Cordt gute Zahlen vorlegen. Seehofer spricht von „hervorragender Arbeit“, will sein Lob aber nicht als Kritik an Vorgängern verstanden wissen. „Bei BMW käme auch niemand auf die Idee, dass ein neues Modell bedeutet, das alte war schlecht.“ Jutta Cordt verspricht er: Das Personal im Bams (7000 Vollzeitstellen) soll kräftig aufgestockt werden. Dafür werde er sich bei den Haushaltsgesprächen starkmachen. Das Haus wird bei den künftigen Ankerzentren eine Schlüsselrolle spielen: beim Bearbeiten der Asylverfahren, beim Vorbereiten der Integration und beim Schnittstellen-Management für Abschiebungen.

Offene Debatte? Her damit!



Der Minister nennt Eckpunkte aus dem neuen Masterplan Migration, den er im Turbotempo umsetzen will. Das Ziel: Flüchtlingsursachen bekämpfen („das wäre die humanste Methode“), aber es brauche auch schnellere Verfahren, konsequentere Rückführungen und eine qualitätvolle Integration. Daneben arbeitet Seehofer, fast möchte man sagen: freudig, am Freitag einige der Aussagen ab, mit denen er in den vergangenen Wochen so viel Wirbel ausgelöst hatte.

Dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre? Seehofer kontert beiläufig mit einem Verweis auf den Koalitionsvertrag, der die christliche Prägung Deutschlands bekräftige. Dass er den Koalitionsvertrag unterlaufe mit seinem Papier zum Familiennachzug von subsidiär Schutzberechtigten? Seehofer betont seine Vertragstreue – „ich orientiere mich sehr sehr eng am Koalitionsvertrag“ – und holt noch ein bisschen aus: „Es ist eine pure Selbstverständlichkeit, dass ein zuständiges Ressort einen Entwurf erarbeitet, der dann bei der Anhörung die Meinungen anderer Ressorts aufnimmt.“

Über den Familiennachzug soll künftig zum Beispiel entscheiden, ob sich Flüchtlinge engagiert integrieren und ob sich die Familie bereits im Heimatland bewusst getrennt habe. Mit dem zweiten Punkt spielt Seehofer an auf Fälle von Minderjährigen, die Richtung Deutschland geschickt werden, um dann die Familie nachholen zu können. Dass der Entwurf nicht nur in der Opposition, sondern auch in der Regierung massive Kritik ausgelöst hatte, ordnet der Minister am Freitag unter „Zuspitzung“ ein. Leicht süffisant legt er nach: Ralf Stegner, stellvertretender SPD-Vorsitzender und einer der schärfsten Kritiker des Papiers, sei im Übrigen kein Mitglied der Regierung und müsse deshalb auch nicht beteiligt werden.

Es sei zwar unüblich, Entwürfe noch im Arbeitsstadium öffentlich durch den Koalitionspartner zu begleiten, aber insgesamt „tun all diese Debatten unserem Land gut“, legt der Minister nach: „Wir reden immer über lebendige Demokratie und offene Debatten. Aber wenn sie stattfinden, dann ist der Versuch der Hinrichtung nicht weit.“

Jutta Cordt hat am Freitag eine undankbare Rolle. Neben Seehofer steht die Präsidentin etwas im Schatten. Dabei kann sie eine beeindruckende Bilanz vorlegen. Das Gebirge an offenen Verfahren ist abgeflacht zu einem Hügel; statt 430 000 Verfahren, die Anfang 2017 anhängig waren, sind Ende Februar 55 300 noch unerledigt. Und die Dauer der Verfahren ist inzwischen auf durchschnittlich drei Monate ab Antragstellung gesunken.

Elektronische Dialekterkennung



Das Amt baut auf eine Reihe von IT-Tools bei der Überprüfung von Migranten. Seit 2017 setzt es zur Identitätsprüfung zum Beispiel die elektronische Dialekterkennung ein, nützt eine effizientere Namenstranskription und die biometrische Lichtbildanalyse. Die Tools seien zwar nur Hilfsmittel im Rahmen der gesamten Anhörung, sagt Cordt. „Sie schenken aber ein deutliches Plus an Sicherheit.“ Dennoch sei man sich im Amt der hohen Verantwortung bewusst. „Deshalb wird jeder Bescheid im Vier-Augen-Prinzip geprüft.“

Zahlen aus dem BAMS Asylverfahren: Das BAMS hat den Rückstand nahezu abgebaut. Nach 430 000 offenen Verfahren Anfang 2017 waren Ende Februar 2018 noch 55 300 Verfahren anhängig. Die Zahl der offenen Verfahren wird nie auf null sinken – das bedingt sich schon aus den Neuankommenden.

Klagen: Gegen rund jede zweite Entscheidung (49 Prozent) des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge wurde 2017 laut Präsidentin Jutta Cordt geklagt. Zum Vergleich: 2013 betrug die Quote 46 Prozent. In 23 Prozent der Fälle heben Gerichte die Entscheidungen des Bundesamts auf.