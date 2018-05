Betreuung Milliarden für bessere Kitas Nicht überall stößt die Familienministerin mit ihrem Gesetz auf offene Ohren. Bayern lehnt kostenlose Kitaplätze ab.

von Reinhard Zweigler

Mail an die Redaktion Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) zu Besuch in einer Berliner Kita Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin.Im Kanzleramt war Franziska Giffey (SPD) bereits lange, bevor sie vor acht Wochen zur Bundesfamilienministerin ernannt wurde. Als einstige Bürgermeisterin des Berliner „Problembezirks“ Neukölln war die heute 39-jährige, blonde Frau schon 2015 zu Besuch bei Angela Merkel. Die Kanzlerin wollte sich über die Integrationsbemühungen in dem Stadtteil vertraut machen, in dem rund 80 Prozent der Schulkinder aus Migrantenfamilien kommen.

Beide Frauen hätten sich gut verstanden, hieß es. Beide seien problembewusst und lösungsorientiert. Wobei die jüngere Ministerin, aufgewachsen im brandenburgischen Fürstenwalde, ihr Wir-schaffen-das-Lächeln viel öfter nach außen zeigt, als die eher introvertierte Kanzlerin. Vor wenigen Tagen legte Giffey ihren Entwurf für „ Das Gute Kita Gesetz“ vor. Den umständlichen Namen „Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung“ verwendet sie nicht. Die Menschen sollen sofort wissen, was gemeint ist.

Giffey geht es um mehr Qualität



Giffey hat in ihrem Gesetzentwurf gleich neun Handlungsziele aufgestellt. Sie will etwa mehr qualifizierte Erzieher ausbilden sowie den Betreuungsschlüssel in den Einrichtungen verbessern. Für drei bis vier Kinder unter drei Jahren solle eine Fachkraft zur Verfügung stehen. Bei den Älteren solle das Verhältnis 9:1 betragen. Erkenntnisse der Wissenschaft zur frühkindlichen Erziehung sollen umgesetzt und über ein Monitoring-System überprüft werden. Gesunde Ernährung soll es ebenso geben wie eine kind- und personalgerechte Raumgestaltung. Kitas sollen auch mehr Sprachförderung anbieten können.

Im Kern geht es der SPD-Politikerin, die selbst Mutter eines neunjährigen Sohnes ist, um mehr Qualität in den Kindereinrichtungen sowie weniger Gebühren für die Eltern, möglichst sogar kostenfreie Kitaplätze. Und weil ihr bei diesen Vorstößen aus einigen Bundesländern ziemlicher Gegenwind entgegenschlägt, beruft sie sich auf den schwarz-roten Koalitionsvertrag. Darin verpflichtet sich die Bundesregierung, Länder und Kommunen beim Ausbau des Angebots sowie bei der Steigerung der Qualität der Kindereinrichtungen kräftig zu unterstützen. Zusätzlich will sich Berlin „bei der Entlastung von Eltern bei den Gebühren bis hin zur Gebührenfreiheit“ engagieren. Noch vor der Sommerpause soll das Kabinett das Vorhaben auf den Weg bringen.

Skepsis aus den Ländern



Giffey ist stolz darauf, dass der Bund 3500 Millionen Euro in dieser Wahlperiode für diese Zwecke an Länder und Kommunen überweisen wolle. Sie sagt nicht 3,5 Milliarden, sondern Dreitausendfünfhundert. Das klingt doch richtig viel, mehr als drei Komma fünf irgendwas auf jeden Fall. Generell trägt der Bund aber auch weiterhin nur einen geringen Teil der Kosten für Kindertagesbetreuung. Es handelt sich lediglich um einen Zuschuss. Bei ihren Amtskollegen in den Ländern erntet Giffey so auch meist ein Ja, aber.

Das Geld vom Bund wird gern genommen, zugleich aber werden Einschränkungen formuliert. Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) etwa erklärt: „Dass der Bund sich finanziell für die Kindertagsbetreuung engagieren will, halte ich für sehr erfreulich. Allerdings wünschen wir, dass die Förderung so gestaltet wird, dass jedes Bundesland die passenden Maßnahmen umsetzen kann.“ Das Gute Kita Gesetz dürfe nicht dazu führen, die „traditionell hochliegenden Standards in Bayern abzusenken“. Von gebührenfreien Kitas, wie sie auch die Bayern-SPD fordert, oder gar dem Pflichtbesuch für alle Kinder, bevor sie in die Schule kommen, hält die CSU-Ministerin hingegen gar nichts. „Bayern ist das einzige Bundesland, das Eltern vollständige Wahlfreiheit ermöglicht. Das Familiengeld bietet Eltern mit ein- und zweijährigen Kindern größere ökonomische Gestaltungsspielräume, die sie nach ihren Vorstellungen nutzen können – sei es als Elternbeitrag für die Krippe, für eine Freizeitgestaltung, die die Kinder fördert oder andere Bildungsmaßnahmen. Deshalb ist das Familiengeld auch eine wesentlich bessere Leistung als zum Beispiel ein kostenloser Kitaplatz. Eltern wissen am besten, welche Betreuung, Bildung und Erziehung für ihr Kind in den ersten Lebensjahren am besten ist“, sagt Schreyer und gibt diese Botschaft der Kollegin aus Berlin mit auf den Weg.

Giffey sieht das mit ihrem Neuköllner Hintergrund etwas anders. Sie sei in die Politik gegangen, „damit es Kindern besser geht“. Wenn sie allerdings Kinder sehe, denen nie vorgelesen werde, mit denen keine Verständigung auf Deutsch möglich sei, die motorische Defizite hätten – etwa nicht rückwärts gehen könnten –, dann müssten Veränderungen her. Sie spricht von einem „Überzeugungsproblem“ und meint damit vor allem die Eltern. „Es geht da-rum die Qualität in den Kitas so zu verbessern, dass die Eltern sagen: Das möchte ich meinem Kind nicht vorenthalten. Kita-Zeit ist gute Zeit für das Kind“, sagt die Bundesministerin. Ihr Wir-schaffen-das-Lächeln gehört zu ihrem Amtsverständnis.