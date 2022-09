Schweden Ministerpräsidentin Andersson tritt nach Wahl zurück Es war ein Wahlkrimi bis zum Schluss: Das konservativ-rechte Lager baut in Schweden einen minimalen Vorsprung aus. Drei Tage nach der Wahl gibt sich die Regierungschefin Andersson nun geschlagen.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Magdalena Andersson, Regierungschefin von Schweden. Foto: Jonas Ekströmer/Jonas Ekströmer/TT News Agency/dpa

Stockholm.Drei Tage nach der umkämpften Parlamentswahl in Schweden hat sich Regierungschefin Magdalena Andersson geschlagen gegeben. Das konservativ-rechte Lager habe eine knappe Mehrheit erhalten, am Donnerstag werde sie deshalb ihren Rücktritt als Ministerpräsidentin einreichen, sagte die Sozialdemokratin am Mittwochabend in Stockholm.