„Neue Generation“ am Zug Mit 82 Jahren: Nancy Pelosi gibt Führung der US-Demokraten in Repräsentantenhaus ab

Merken

Mail an die Redaktion In einer emotionalen Rede im Abgeordnetenhaus in Washington sagte die 82-Jährige am Donnerstag, sie werde nicht für eine Wiederwahl für eine Führungsposition der Demokraten im Kongress antreten. Foto: AFP

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, gibt nach den Zwischenwahlen die Führung über die Demokratische Partei in der Kongresskammer ab.

Lesen Sie auch:







In einer emotionalen Rede im Abgeordnetenhaus in Washington sagte die 82-Jährige am Donnerstag, sie werde nicht für eine Wiederwahl für eine Führungsposition der Demokraten im Kongress antreten. Der Zeitpunkt sei gekommen, dass „eine neue Generation“ die Fraktion der Demokraten anführe. Sie werde aber Abgeordnete bleiben.

Pelosi ist seit 2019 zum zweiten Mal die Vorsitzende des Repräsentantenhauses - auf Englisch „Speaker of the House“ - und hat damit das dritthöchste politische Amt in den USA inne. Sie führt die Demokraten in der Kongresskammer schon seit 20 Jahren an.

Bei den Midterms am Dienstag vergangener Woche hatten die Demokraten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus an die oppositionellen Republikaner verloren. Die Partei von Präsident Joe Biden verliert damit den Vorsitz über die Kongresskammer, wenn der neue Kongress Anfang Januar zusammenkommt. Dann dürfte der Fraktionschef der Republikaner, Kevin McCarthy, zum neuen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses gewählt werden.

− AFP