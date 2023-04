Kritiker warnen weiterhin Mit Beschränkungen: So plant die Regierung die Legalisierung von Cannabis

Mail an die Redaktion Ein Bubatz - das Jugendwort für eine cannabishaltige Zigarette, also einen Joint -soll bald legal sein: Demnach soll der Besitz von 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum erlaubt werden. −Symbolbild: Daniel Karmann dpa/lby

Das große „Legalize it“ ist es erstmal nicht: Cannabis wird in Deutschland nur im privaten Bereich und in gesonderten Clubs legal. Weitere Verfahren sind noch in der Prüfung, Kritiker warnen - und die Union spricht von einem „ideologiegetriebenen Irrsinns-Projekt“.

Cannabis soll nach den Vorstellungen der Bundesregierung zunächst im privaten Bereich und in besonderen Vereinigungen legalisiert werden. In einem Modellvorhaben solle zudem der lizenzierte Verkauf durch Fachgeschäfte erprobt werden, erläuterte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Mittwoch in Berlin. Er stellte mit Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) Eckpunkte für einen Gesetzentwurf vor.

Demnach soll der Besitz von 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum - etwa als Bubatz, also Joint - für Erwachsene legal sein. Ferner sollen drei weibliche blühende Pflanzen pro Person zum Eigenanbau erlaubt werden. Diese produzieren deutlich höhere Mengen des Rauschstoffes THC als männlich blühende Pflanzen. Zudem ist ein Anbau in nicht-gewinnorientierten Vereinigungen, sogenannten Cannabis-Clubs, möglich, die ausschließlich Mitglieder mit Cannabisprodukten versorgen dürfen.

Diese Regeln sind für Cannabis-Clubs geplant:

Ein solcher Club darf demnach 500 Erwachsene umfassen. Pro Tag sollen Mitglieder maximal 25 Gramm Cannabis und pro Monat 50 Gramm erhalten dürfen. Bei unter 21-Jährigen sollen es nur 30 Gramm pro Monat mit einem begrenzten THC-Gehalt sein. Lauterbach verwies darauf, dass Cannabis bei Heranwachsenden das Risiko erhöht, an Depressionen oder Angststörungen zu erkranken. Für Zulassung und Überwachung sollen die Landesbehörden zuständig sein. Hier will Lauterbach noch in diesem Monat einen Gesetzentwurf vorgelegen. Die Regelung soll nach vier Jahren evaluiert werden.

Zweiter Schritt: Abgabe in Fachgeschäften in Modellregionen

In einem zweiten Schritt solle die Abgabe in Fachgeschäften einem fünfjährigen regionalen Modellvorhaben ergebnisoffen erprobt werden, so der Minister. Dabei wolle man die Auswirkungen einer kommerziellen Lieferkette auf den Gesundheits- und Jugendschutz sowie den Schwarzmarkt genauer wissenschaftlich untersuchen.

Eine zunächst vorgesehene kontrollierte allgemeine Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ist damit vom Tisch. Sie sei mit EU-Recht nicht vereinbar gewesen, so Lauterbach. Er äußerte aber die Hoffnung auf einen künftigen Wandel der EU-Politik. Ziel des Gesetzesvorhabens bleibe weiterhin, die Qualität von Cannabisprodukten zu kontrollieren, die Weitergabe verunreinigter Substanzen zu verhindern, den Jugendschutz sowie den Gesundheitsschutz zu verbessern und den Schwarzmarkt einzudämmen.

Bundesjustizminister: Bisheriger restriktiver Umgang gescheitert

Nach Einschätzung von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) ist der bisherige restriktive Umgang mit Cannabis gescheitert. Ein neuer Ansatz sei nötig. Er erhoffte sich davon auch eine Entlastung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Özdemir sprach von einer „stimmigen und pragmatischen Cannabis-Politik mit Perspektive“. Niemand soll mehr bei Dealern kaufen müssen, „ohne zu wissen, was man sich da einhandelt“. Durch einen kontrollierten Anbau und die Abgabe im Rahmen von Cannabis-Clubs werde der Jugend- und Gesundheitsschutz gestärkt, so der Grünen-Politiker. Dazu soll auch die Prävention ausgebaut werden.

Die Legalisierung von Cannabis gehört zu den Kernprojekten der Ampelkoalition. Das Vorhaben ist umstritten. Kritiker sehen die erhoffte Eindämmung des Schwarzmarktes skeptisch, warnen vor einem grauen Markt durch den Weiterverkauf von Erwachsenen an Jugendliche und befürchten eine Drogentourismus aus dem Ausland. Mediziner warnen zudem vor einer wachsenden Zahl an Hirnschädigungen bei Heranwachsenden.

