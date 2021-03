Aussenansicht Mit Impfung das Risiko minimieren Eine Spritze reduziert die Risiken für eine schwere Krankheit ganz erheblich. Das sollten auch Kritiker im Auge behalten.

Maximilian Wrobel, Medizinstudent

Mail an die Redaktion Maximilian Wrobel ist Mitglied des Vereins „Impfaufklärung in Deutschland – Lokalgruppe Regensburg“. Foto: Emre Yildirim

Regensburg.Die Diskussion um Impfstoffe, die eine Covid-19-Erkrankung verhindern, ist allgegenwärtig. Doch in dieser großen Debatte, die sich oft in den Nachteilen der Impfkampagne verstrickt, läuft man Gefahr zu vergessen, warum der Schutz vor einer Corona-Infektion so wichtig ist. Zunächst sollte man sich ins Gedächtnis rufen, dass wir der Covid-19-Gefahr, mit einem eventuell schweren Verlauf, täglich ausgesetzt sind. Zudem dauern die Symptome, wie starker Reizhusten, Atemnot und Gliederschmerzen, bei immerhin jedem zehnten Infizierten länger als einen Monat an und es kommt nicht selten, auch bei milden Verläufen, zu Langzeitfolgen. Diese betreffen verschiedene Organsysteme und führen von Herzkreislauf-Beschwerden über Gedächtnisstörungen, bis hin zu plötzlichem Erbrechen.

So schrecklich sich diese Aussichten auch anhören, man kann sich vor ihnen schützen. Denn eine Impfung reduziert zum einen die Gefahr überhaupt am Coronavirus zu erkranken, zum anderen verringert sie das Risiko einen schweren Infektionsverlauf zu erleiden erheblich. Und zwar auch in Bezug auf die bisher bekannten Mutationen. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Impfpräparaten. Diese beziehen sich aber hauptsächlich auf die Wirksamkeit und weniger auf die Nebenwirkungen. Aber auch bei diesen beiden Aspekten ist es wichtig, nicht außer Acht zu lassen. Denn, dass der Astrazeneca-Impfstoff eine geringere Wirksamkeit als die beiden Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna hat, stimmt zwar, allerdings schützt er immer noch sieben von zehn Geimpften vor einer Coronainfektion.

Das ist als ohne eine Impfung. Auch die Nebenwirkungen scheinen harmlos, wenn man sich die Auswertung des Robert-Koch-Instituts zu Gemüte führt. Hiernach gab es bis jetzt keine signifikante Zahl an schweren Gesundheitsfolgen durch eine Impfung, geschweige denn einen Todesfall. Im Gegensatz hierzu steht das Coronavirus mit mehr als 67 000 Toten allein in Deutschland. Wer also einer Covid-19-Erkrankung vorbeugen und das Risiko für einen schweren Verlauf minimieren will, sollte sich auf jeden Fall impfen lassen. Egal, ob die Wahrscheinlichkeit einer Infektion dabei um 95 Prozent oder 70 Prozent verringert wird, jede Impfung zählt!