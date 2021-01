Außenansicht Mit KI gegen Lebensmittelverschwendung Wie lässt sich das Problem der Lebensmittelverschwendung in der Lieferkette lösen? Eine Antwort liefert SPRK.global.

Alexander Piutti

Weltweit werden jährlich 1,6 Milliarden Tonnen Lebensmittel vergeudet, davon allein 12 Millionen Tonnen in Deutschland. Der Großteil, ca. 60 Prozent, fällt nicht bei den privaten Haushalten an, sondern in der Lieferkette: Zwischen Bauer, verarbeitenden Betrieben, Transport, Groß- und Einzelhandel. Diese enormen Mengen an verschwendeten Lebensmitteln schaden zugleich dem Klima unnötig und vergeuden wertvolle Ressourcen. Wie großartig wäre es, wenn es eine Lösung gäbe, von der alle profitieren und die gleichzeitig das Klima schützt?

Dafür müssen wir zunächst die Ursache des Problems ansehen: Aufgrund dynamischer Nachfrage kalkuliert jede Stufe der Lieferkette sicherheitshalber eher ein wenig großzügiger als zu knapp. Faktoren wie Wetter, wechselnde Konsumentenpräferenz, Veränderungen des Produktangebots sowie die Covid-19-Pandemie haben massiven Einfluss auf das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Es ist schlicht unmöglich, die Nachfrage exakt vorherzusagen und die Lebensmittelproduktion passgenau zu organisieren.

So entstehen Lebensmittelüberhänge, die mangels Abnehmer im Zweifel entsorgt werden müssen. Hinzu kommt der Faktor Zeit: Lebensmittel haben größtenteils ein Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD). Es läuft also ein Wettlauf gegen die Zeit, möchte man die Lebensmittel an relevante Abnehmer umverteilen.

Der Schlüssel zur Lösung liegt in der Technologie unter Verwendung von künstlicher Intelligenz. Die Idee: Angebot und Nachfrage in Echtzeit zusammenbringen und so Überschüsse bestens genießbarer Lebensmittel rasch und in Absprache mit den Lieferpartnern an relevante Abnehmer umverteilen. SPRK hat dabei besonders gemeinwohlorientierte Organisationen, die in der Regel unter Budgetmangel leiden, im Blick. So verbindet SPRK alle Teilnehmer der Lieferkette und sorgt für eine bedarfsgerechte und zügige Umverteilung der Lebensmittelüberschüsse. Logistik spielt hier eine wesentliche Rolle, die von SPRK ebenfalls koordiniert wird.

Je mehr mitmachen, desto größer der Effekt. Die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung um einige Millionen Tonnen übersetzt sich eins zu eins in die Reduzierung unnötiger CO2-Emissionen in gleichem Maße. Ein gigantischer Hebel. Sich dafür einzusetzen und im Schulterschluss mit der Lieferkette die Kräfte zu bündeln lohnt sich: Ein Kooperationsansatz für eine bessere Welt. Unsere Erfahrungen zeigen: Es ist möglich.

