Koalitionsvertrag Mit roter Tinte geschrieben? Die SPD-Spitze sagt, dass 70 Prozent des Koalitionsvertrags aus ihrem Parteiprogramm stammen. Ein guter Grund zuzustimmen?

Von Reinhard Zweigler

Mail an die Redaktion Für die Neuauflage der GroKo – oder dagegen? Nun liegt es in der Hand der SPD-Mitglieder. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin.Nach dem Schluss-Verhandlungs-Marathon feierten sich CDU, CSU und SPD für den 177 Seiten dicken Koalitionsvertrag am 7. Februar vor allem jeweils selbst. Doch seit die Tinte auf dem Vertragspapier trocken ist, werden die Zweifel an den Ergebnissen immer lauter. Zumal in der SPD, die den Vertrag ihren Mitgliedern zur Entscheidung vorgelegt hat. 70 Prozent der Koalitionsvereinbarung stamme aus dem eigenen Parteiprogramm, verkündete etwa Olaf Scholz, der die Partei kommisarisch führt. Doch stimmt das? Was wurde wirklich „mit der roten Tinte“ der SPD geschrieben?

Bei der Arbeitsmarktpolitik war die Abschaffung der sachgrundlos befristeten Arbeitsverträge ein Knackpunkt der Partei. Vor allem junge Leute stöhnen unter der Befristung, die eine vernünftige Lebens- und Familienplanung extrem erschwert. Doch hierbei konnte sich die SPD nur teilweise durchsetzen. Es wurde ein Kompromiss festgeschrieben, der zwar kein allgemeines Verbot von befristeten Verträgen vorsieht, aber zumindest die Möglichkeiten zur Befristung einschränkt. Der „Missbrauch“ in Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen, Behörden und Bildungseinrichtungen soll abgeschafft werden. Arbeitgeber mit mehr als 75 Beschäftigten dürfen nur noch maximal 2,5 Prozent der Beschäftigten sachgrundlos befristen. Wird diese Quote überschritten, muss jedes weitere Arbeitsverhältnis unbefristet zustande kommen.

Teilerfolg bei der Job-Politik



Das ist zumindest ein Teilerfolg der SPD. Das gilt ebenfalls für das neue Förderinstrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“, das 150 000 Langzeitarbeitslosen neue Chancen eröffnen soll. Und wer für die Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen zeitweilig kürzer treten will, kann künftig für eine begrenzte Dauer in Teilzeit arbeiten, verbunden mit dem Recht, wieder in die vorherige Arbeitszeit zurückzukehren. Eine Mindestvergütung für Azubis steht ebenfalls im Vertrag. Das hatten die Jusos gefordert.

Einen vollen Punkt konnte die Partei in der Wohnungspolitik erzielen. Die bisher weitgehend wirkungslose Mietpreisbremse in Großstädten wird auf Drängen der Genossen verschärft. Vermieter sollen zur Offenlegung der Vormiete verpflichtet werden. Außerdem werden in Ballungszentren die Kosten für Modernisierungen nicht mehr wie bisher zu elf Prozent, sondern nur noch zu acht Prozent pro Jahr auf die Miete umgelegt. Außerdem ist eine Kappungsgrenze für Mieterhöhungen geplant. Sie soll verhindern, dass Mieter über „Luxus-Modernisierungen“ aus ihren Wohnungen gedrängt werden. Auch will der Bund wesentlich mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen. In der SPD wird allerdings kritisch gesehen, dass ausgerechnet Super-Innen-Heimat-Bau-Minister Horst Seehofer für die Wohnungspolitik zuständig werden soll.

Bürgerversicherung muss warten



Bei ihrem Wahlkampf-Schlager Bürgerversicherung, in die alle – also auch Beamte und Selbstständige – einzahlen, hat die SPD jedoch relativ wenig erreicht. Man verständigte sich lediglich darüber, dass „bis Ende 2019“ eine Kommission eine gemeinsame Honorarordnung von gesetzlicher und privater Krankenversicherung erarbeiten soll. Zuletzt hatte die SPD auf gleiche Arzthonorare für gesetzlich und Privatversicherte gedrungen, um die „Zweiklassen-Medizin“ abzuschaffen.

Viel rote Tinte ist ebenfalls bei der schrittweisen Abschaffung des ungeliebten Solidaritätszuschlages zu erkennen. Für 90 Prozent der bisherigen Zahler mit unteren und mittleren Einkommen soll der Soli wegfallen. Auf Druck der Sozialdemokraten wird es zudem wieder eine paritätische Finanzierung der Beiträge zu den Krankenkassen geben. Arbeitnehmer werden dadurch um sechs Milliarden Euro im Jahr entlastet.

Die Genossen müssen jetzt Farbe bekennen, findet unser Berlin-Korrespondent Reinhard Zweigler.

Veranstaltungs-Marathon der SPD Ausgiebig diskutiert die SPD-Spitze am Wochenende mit Mitgliedern in Bayern und Baden-Württemberg über den Koalitionsvertrag.

So wird die Bayern-SPD am Samstag in Würzburg auf ihrer Regionalkonferenz mit der Landesvorsitzenden und stellvertretenden Bundesvorsitzenden Natascha Kohnen und Hessens Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel diskutieren.

Am selben Tag wird der geschäftsführende Bundesaußenminister Sigmar Gabriel in München über das Für und Wider einer GroKo sprechen.

Am Sonntag findet in Ulm die siebte der Bundespartei statt, bei der neben dem kommissarischen SPD-Chef Olaf Scholz auch n Andrea Nahles erwartet wird.

Die Mitglieder müssen per Brief über die Frage abstimmen: Soll die SPD den mit der CDU und der CSU ausgehandelten Koalitionsvertrag vom Februar 2018 abschließen? Ja oder Nein.

Die Stimmzettel müssen bis zum 2. März in der Berliner SPD-Zentrale eingegangen sein. Das Ergebnis soll am 4. März verkündet werden. (rzw)

Die Handschrift der SPD trägt auch der Ausbau von Ganztagsschulen und -betreuung, was der Bund mit zwei Milliarden Euro bezuschussen wird. Über eine Grundgesetzänderung soll das Kooperationsverbot zwischen Bund und Kommunen abgeschafft werden. Für eine höhere Qualität in der Kinderbetreuung sowie den Abbau von Kita-Gebühren wird der Bund 3,5 Milliarden Euro bereit stellen. Auch den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder in der Grundschule hat die SPD durchgesetzt. Mit rund einer Milliarde Euro soll der Kinderzuschlag für Alleinerziehende und Familien mit kleinem Einkommen erhöht werden. Bedürftige Familien erhalten einen höheren Zuschuss für Schulmaterialien, Ranzen oder Sportbekleidung. Ihre Kinder bekommen kostenloses Mittagessen in Schule oder Kita.

Nicht durchsetzen konnten die Sozialdemokraten dagegen ein allgemeines Werbeverbot für Tabak. Am Widerstand der Union scheiterte das Vorhaben, die Werbung für Zigaretten an Hauswänden und Litfaßsäulen zu verbieten. Auch ein verpflichtendes Register für Lobbyisten, die im Umfeld von Regierung und Parlament tätig sind, war mit CDU und CSU nicht zu machen.

