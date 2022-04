UN-Votum Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat suspendiert Die Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat der UN ist suspendiert worden. Eine Resolution dazu ist in New York verabschiedet worden.

dpa

Mail an die Redaktion Der ukrainische Botschafter Serhij Kyslyzja spricht während einer Sitzung der UN-Generalversammlung am Sitz der Vereinten Nationen. Foto: John Minchillo/John Minchillo/AP/dpa

New York.Die UN-Vollversammlung hat sich dafür ausgesprochen, die Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zu suspendieren.

Eine entsprechende Resolution wurde am Donnerstag von der UN-Vollversammlung in New York verabschiedet.