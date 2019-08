Aussenansicht Mitschuld an den Bränden Großgrundbesitzer stecken den Wald gezielt in Brand. Zugleich verdorrt der Regenwald im Amazonasgebiet seit Jahren.

Von Klemens Paffhausen

Deutschland und die Europäische Union machen sich mit ihrer Unterschrift unter das Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten an den verheerenden Waldbränden mitschuldig. Die versprochenen niedrigeren Zölle auf Importe von Rindfleisch und Soja aus Südamerika führen zu mehr Abholzung und mehr Anbauflächen.

Grundsätzlich gibt es zwei Ursachen für die enorme Zunahme von Waldbränden: Großgrundbesitzer stecken den Wald gezielt in Brand und der Regenwald verdorrt seit Jahren. Medienberichten zufolge ermittelt die Staatsanwaltschaft, ob es einen Plan von Großgrundbesitzern in der Stadt Novo Progresso gegeben hat. Sie sollen einen Tag des Feuers ausgerufen haben. Und just an dem von ihnen genannten Stichtag, dem 10. August, ist die Zahl der Brände in dieser Region um mehr als 700 Prozent angestiegen. Es gibt jedoch auch eine langfristige Ursache. Nach den Angaben von Wissenschaftlern sind 20 Prozent des Regenwaldes im Amazonasgebiet abgeholzt, weitere 40 Prozent geschädigt.

Entlang der Flüsse und Straßen fressen sich die gigantischen Sojaplantagen und Rinderweiden gnadenlos in den Regenwald. Der Verlust des wasserreichen Waldes führt seit Jahren zu immer längeren Trockenperioden. Kein Wunder, dass er nun wie Zunder lichterloh brennt. Der Wald verdorrt, die Regionen verwüsten, die Indigenen verlieren ihre Lebensgrundlage.

Mit dem Indigenen Missionsrat Cimi und dem Amazonas-Netzwerks Repam setzt sich das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat für das Überleben der indigenen Völker und den Schutz der Natur am Amazonas ein. Ein Beispiel sind die Menschenrechtsschulen im Amazonasgebiet. Indigene lernen, welche Rechte sie haben und wie sie diese einklagen können. Wenn Staudämme gebaut, Rohstoffe abgebaut oder Agrarflächen gerodet werden und dies Auswirkungen auf ihre Territorien hat, müssen die indigenen Gemeinschaften dazu gehört werden.

Der Vorwurf des brasilianischen Präsidenten, Jair Bolsonaro, der weltweite Einsatz für das Amazonasgebiet sei ein neokolonialer Akt ist ein reines Ablenkungsmanöver. Ganz im Gegenteil: Bolsonaro und seine Agrarlobby sind gemeinsam mit den internationalen Konzernen die Vertreter des alten kolonialen Denkens, die die Territorien der indigenen Völker reinen Wirtschaftsinteressen opfern.

