Aussenansicht Mobilität geht uns alle an Die Internationale Automobil-Ausstellung kommt mit einem neuen Konzept nach München. Das ist eine historische Chance.

Christoph Walter

Dass die Internationale Automobil-Ausstellung mit einem völlig neuen Konzept als IAA Mobility nach München kommt ist eine historische Chance, im Jahr 2021 die Mobilität vom Freistaat aus neu zu denken. Mobilität beginnt nicht erst in dem Augenblick, in dem ich in einen Verkehrsträger egal welcher Art einsteige. Mobilität beginnt bereits in den eigenen vier Wänden.

Wir alle haben unterschiedliche Lebenssituationen und für alle mobilen Menschen braucht es zeitgemäße Lösungen. Zusätzlich gewinnt das Thema Nachhaltigkeit an Bedeutung und muss in die Konzepte mit einfließen, insbesondere in Bezug auf den Klimaschutz. Es braucht einen richtigen und vernünftigen Mix aus Verbrennungsmotoren und alternativen Antriebsformen wie Elektro, e-fuels oder Wasserstoff. Gefragt sind jetzt innovative und nachhaltige Lösungen sowie ein technologieoffener und konstruktiver Ansatz. Nur mit zielführenden staatlichen Rahmenbedingungen, Anreizen und Infrastrukturen kann Mobilität für Anbieter, Unternehmen, private Verbraucher und Umwelt zukunftsgerecht weiterentwickelt werden.

Der Umstieg auf alternative Antriebssysteme, das Aufkommen neuer Nutzungskonzepte wie mobility on demand, die Weiterentwicklung des automatisierten Fahrens und die digitale Vernetzung der Mobilitätssysteme sind die wichtigsten Punkte. Sowohl für Privatpersonen als auch für die Unternehmen muss Mobilität jederzeit bedarfsgerecht verfügbar sein. Dies ist jedoch in vielen Regionen nicht gewährleistet oder sogar gefährdet. Während Hauptverkehrsadern und große Metropolregionen bereits am Limit sind und kaum noch mehr Verkehr bewältigen können, fehlt es im ländlichen Raum an einem guten Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln. Hier ist das Auto oft die einzige Alternative. Da ist dringender Handlungsbedarf.

Um diese Herausforderungen zu meistern, ist es notwendig, die unterschiedlichen Partner an einen Tisch zu holen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Daher haben sich auf den Impuls des ADAC 22 Institutionen zusammengefunden, um mit deren Know-how Impulse zu setzen. Neben dem bayerischen Verkehrsministerium finden sich in dem Aktionsbündnis pro IAA weitere namhafte Unterstützer aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, denn: Mobilität geht uns alle an – lassen sie sie uns gemeinsam gestalten!